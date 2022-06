Zeitweise sah es Ende Mai / Anfang Juni so aus als könnte die GK Software-Aktie den bei knapp über 140 Euro verlaufenden Abwärtstrend knacken. Letztlich fehlte dann doch die Kraft und auch die düstere allgemeine Marktstimmung vereitelten das Vorhaben. Und wie so oft in solchen Fällen: Durch die Enttäuschung ging es rasch abwärts.

Inzwischen ist das Papier an der Unterstützungszone im Bereich von 117 Euro angelangt. Obwohl die Markttechnik (MACD) nach wie vor nach unten weist, besteht doch eine gewisse Chance, dass sich in diesem Bereich ein Double Dip ergeben könnte.

Ausgemacht ist das aber nicht, schließlich sind die Fliehkräfte an der Börse allgemein sehr hoch, kritisch wird es insbesondere bei Kursen unter 110 Euro. Mit Kursen unter dem März-Tief wäre der Abwärtstrend bestätigt.

Das Unternehmen, das Kassensysteme (Software) beispielsweise für Supermärkte und Tankstellen entwickelt, hat ein recht gutes erstes Quartal hingelegt: Der Umsatz legte um 30,7 Prozent auf 39,82 Millionen Euro zu. Die Basis für diesen Anstieg waren eine weiterhin starke Nachfrage nach Erweiterungen der Cloud-Standardplattformen sowie der Abschluss eines sehr bedeutenden Cloud4Retail-Vertrags.

Der Betriebsgewinn (Ebit) erreichte in den ersten drei Monaten 2022 ein Plus von 154 Prozent auf 8,13 Millionen Euro, was einer statten Ebit-Marge von 20,4 Prozent entspricht. Der Vorstand bleibt deshalb optimistisch hinsichtlich des Geschäftsverlaufs: Der Umsatz soll ähnlich wie im Vorjahr zulegen, da waren es elf Prozent [siehe auch HIER ] und die Ebit-Marge soll sich mittelfristig auf 15,0 von 13,2 Prozent (2021) verbessern.

Fundamental bleibt GK Software reizvoll. Technisch sollten Anleger ein Stabilisierung bei 117 Euro abwarten. Bei Kursen unter 110 Euro könnte es schnell in Richtung 100 Euro oder sogar auf 90 Euro gehen.

GK Software-Aktie (Tageschart): Doppelboden?



Bildquelle: GK Software; Chartquelle: Guidants.com

GK Software-Aktie // Doppelter Boden? was last modified: Von