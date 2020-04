Rhön Klinikum-Aktie // Übernahme-Scharmützel

Rhön Klinikum-Großaktionär B. Braun – hält derzeit 25,23 Prozent – will eine Aussprache und eine Beschlussfassung wegen des Asklepios-Übernahmeangebots. Asklepios – hält 25,1 Prozent – bietet den freien Aktionären 18 Euro je Rhön Klinikum-Aktie.

B. Braun forderte einen Dividenden-Abschlag von rund 134(!) Millionen Euro oder 2,00 Euro je Aktie (eigentlich sind 0,25 Euro vorgeschlagen) und dass Beschlussfassungen nur mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen beziehungsweise des vertretenen Grundkapitals möglich sind. Zudem sollte unter anderem Gründer Eugen Münch als Aufsichtsrat abberufen werden.

Eugen Münch hält 14,56 Prozent und Ingeborg Münch 5,44 Prozent. Münch ist sich mit Asklepios wegen der Übernahme einig. Asklepios und Münch haben sich inzwischen mehr als der Hälfte der Stimmen gesichert.

2012 wollte Münch das Rhön Klinikum mit Fresenius Helios verschmelzen. B. Braun und Asklepios stiegen als weiße Ritter ein. Letztlich gingen 40 Rhön-Kliniken an Helios.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 geht Rhön Klinikum von einem Umsatz in Höhe von 1,4 Milliarden Euro in einer Bandbreite von jeweils fünf Prozent nach oben beziehungsweise nach unten aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet das Unternehmen mit einem Wert zwischen 72,5 und 82,5 Millionen Euro. Das Unternehmen rechnet mit Belastungen wegen der Corona-Pandemie und hält auch deshalb den Dividenden-Abschlag für unverantwortlich.

Der Aktionär Asklepios hat nun mitgeteilt die Forderungen von B. Braun nach Heraufsetzung der Mehrheitserfordernisse und Zahlung eines Abschlags abzulehnen und beabsichtige eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, dann würde sich die Angebotsfrist für die Übernahme verlängern.

Kommt nochmal Schwung in die Übernahme? Zuletzt lag der Kurs – klar – bei 18 Euro. Heute kam es zu einem deutlicheren Anstieg.

