International Investment Forum (IIF) // Jetzt kostenlos anmelden

GBC und Apaton Finance laden Investoren zur Teilnahme am International Investment Forum (IIF) am 25. Februar 2026 ein [HIER registieren]. Das bewährte digitale Veranstaltungsformat ist kostenfrei zugänglich und bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien [HIER Programm abrufen]. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich effizient und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen und strategische Wachstumsperspektiven zu informieren.
„Das International Investment Forum hat sich als international anerkannte Plattform etabliert, um Investoren gezielt spannende und aussichtsreiche Investmentchancen zu präsentieren. Besonders freut uns, dass wir im Rahmen des IIF attraktive Unternehmen und Investmentstories aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien zusammenbringen und Investoren damit einen breiten, globalen Überblick über relevante Wachstumsmärkte ermöglichen.“Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC
Das IIF Online Investment Event richtet sich an Family Offices, institutionelle Investoren, Analysten sowie qualifizierte Privatanleger. Während der Live-Präsentationen können Fragen interaktiv über ein Chat-Q&A-Tool direkt an das Management gestellt werden.
Teilnehmende Unternehmen des International Investment Forum (25. Februar 2026)
- Aspermont Ltd. – ISIN: AU000000ASP3
- Verve Group SE – ISIN: SE0018538068
- SBF AG – ISIN: DE000A2AAE22
- FINEXITY AG – ISIN: DE000A40ET88
- tick Trading Software AG – ISIN: DE000A35JS99
- Volatus Aerospace Inc. – ISIN: CA92865M1023
- Marinomed Biotech AG – ISIN: ATMARINOMED6
- A.H.T. Syngas Technology N.V. – ISIN: NL0010872388
- DRC Gold Corp. – ISIN: CA23347H1064
- dynaCERT Inc. – ISIN: CA26780A1084
- KOBO Resources Inc. – ISIN: CA49990B1040
- Globex Mining Enterprises Inc. – ISIN: CA3799005093
- Almonty Industries Inc. – ISIN: CA0203987072
- Formation Metals Inc. – ISIN: CA34638F1053
- Char Technologies Ltd. – ISIN: CA15957L1040
- Power Metallic Mines Inc. – ISIN: CA73929R1055
- Silver Viper Minerals Corp. – ISIN: CA8283344098
- Desert Gold Ventures Inc. – ISIN: CA25039N4084
- MustGrow Biologics Corp. – ISIN: CA62822A1030
- American Atomics Inc. – ISIN: CA0240301089
Event-Details im Überblick
- Datum: 25. Februar 2026
- Start: 9:55 Uhr (CET)
- Format: Online (Zoom)
- Teilnahme: kostenfrei
- Sprache: Englisch
- Unternehmen: 20
- Interaktion: Live-Präsentationen & Chat-Q&A
- Zeitzonen: CET (Frankfurt) | ET (New York) | HKT (Hong Kong)
HIER kostenfrei registrieren und HIER Programm und Zeitplan abrufen.