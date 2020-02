HeidelbergCement Aktie // Schöne Bonus-Chance vs. Dividenden-Rendite

Die erwarteten Zahlen für 2019 legte HeidelbergCement in dieser Woche vor. Dabei gab es keine große Überraschung, da der Konzern schon zu Monatsbeginn Vorabzahlen meldete und dabei eine etwas schwächere Umsatzentwicklung ankündigte. Nun wurden die Werte bestätigt. Der Umsatz stieg nur um rund vier Prozent auf 18,9 Milliarden Euro und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um rund 15 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.

Der neue Konzernchef Dominik von Achten, der Anfang Februar den langjährigen CEO Bernd Scheifele ablöste und dann gleich warnen durfte, blieb beim Ausblick auf 2020 ungenau: Er erwartet zwar eine positive Entwicklung bei der Baustoffnachfrage in vielen Märkten, einen genauen Ausblick blieb er aber schuldig. Dieser soll erst am 19. März zur Bilanz-Pressekonferenz folgen.

Als Folge rutschte die Heidelberg-Aktie (604700) leicht ab und teste das Zwischentief von Monatsbeginn im Bereich um 61 Euro. Auf diesem Niveau scheint der Titel aber gut unterstützt zu sein.

Dies liegt wohl auch an der Fundamental-Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun und einer Dividenden-Rendite von 3,4 Prozent, sofern der Bauzulieferer mindestens die im Vorjahr erhöhte Dividende von 2,10 Euro erneut zahlt. Analysten gehen sogar davon aus, dass der Konzern die Zahlung erneut leicht erhöht. Somit ist der Wert bis zur Hauptversammlung am 7. Mai vor allem für Dividenden-Jäger eine spannende Anlageidee.

Als Alternative kommt ein Bonus-Zertifikat mit Cap (DC49XA) ins Spiel. Es bringt eine Maximalrendite von 6,0 Prozent (10,3 Prozent p.a.), wenn die Barriere bei 45 Euro (Abstand: 27,7 Prozent) bis zum Laufzeitende im September 2020 hält. Gelingt dies überraschend nicht, dann tilgt der Emittent in Cash, entsprechend dem dann gültigen Aktienkurs.

