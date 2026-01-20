Salzgitter Aktie / Trump-Profiteur

Es gibt tatsächlich Aktien, die von den Zoll-Drohungen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump profitieren. Dazu gehört das Papier der Salzgitter AG. Denn der deutsche Stahlhersteller kann bei steigenden Stahlpreisen deutlich höhere Gewinne erzielen. Daher gehört der Titel zu den Gewinnern der vergangenen Wochen und speziell des heutigen Dienstags.

Erst Ende November hatten wir die Salzgitter-Aktie (620200) als aussichtsreich bezeichnet [ HIER klicken ]. Damals notierte der Titel bei rund 33,00 Euro; mit den heutigen Kursgewinnen bewegt sich die Aktie nun bereits im Bereich von 47,60 Euro. Möglich ist dies einerseits, da die Stahlpreise anziehen, andererseits profitiert der Konzern davon, dass er Stahl in Europa herstellt und damit nicht von Importen, die unter Umständen zollbelastet sein könnten, betroffen ist.

Als Folge haben gleich mehrere Analysten den Titel hochgestuft. Zuletzt Oddo BHF die ihre Einschätzung von underperform auf outperform revidierten, bei einem von 58,00 auf 64,00 Euro erhöhten Kursziel. Spektakulär war aber auch die Hochstufung von den Experten der UBS. Sie setzen den Titel von neutral auf buy hoch und verdoppelten dabei das Kursziel von 22,50 Euro auf 50,00 Euro.

Doch auch ein solches Niveau muss noch nicht das Ende der Aufwärtsbewegung sein. Dies zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwölf auf Basis der Erträge für das laufende Geschäftsjahr. Hinzu kommt ein charttechnisch intakter Aufwärtstrend. Wir halten daher einen Einstieg für weiter aussichtsreich.

Nicht mehr interessant ist hingegen das im November [ HIER klicken ] vorgestellte Discount-Zertifikat (FA00P5) mit Cap bei 30,00 Euro und Bewertungstag am 30. Juni 2026. Denn die Restrendite ist inzwischen auf rund zwei Prozent zusammengeschrumpft. Zudem ist das Cap-Niveau zu weit weg, das Papier ist damit zu defensiv.

Eine durchaus attraktive Maximalrendite von 10,4 Prozent oder 15,3 Prozent p. a. weist hingegen ein Discount-Zertifikat mit Cap bei 40,00 Euro und Bewertungstag am 18. September 2026 auf. Diese Rendite erziehen Anleger, wenn der Basiswert am Bewertungstag über dem Cap von 40,00 Euro durchs Ziel geht. Im umgekehrten Fall erhält der Anleger die Aktie ins Depot gebucht, die er dann zu 36,22 Euro einstehen hat, was dem aktuellen Zertifikatepreis entspricht.

Salzgitter-Aktie (Tageschart): intakter Aufwärtstrend

Bildquelle: Salzgitter; Chartquelle: stock3.com