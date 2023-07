10. Hamburger Investorentage (HIT) // Next Level

Am 23. und 24. August 2023 finden die 10. Hamburger Investorentage [Anmeldung und weitere Infos HIER] im Herzen der Hansestadt Hamburg statt. Der HIT ist eines der bedeutendsten Kapitalmarktevents für börsennotierte mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region und die führende Nebenwerte-Konferenz des Nordens.

Montega, Initiator der Hamburger Investorentage, präsentiert gemeinsam mit dem strategischen Kapitalmarktpartner, der Privatbank Donner & Reuschel, ein großes Teilnehmerfeld. Auf der Konferenz werden erstmals über 60 attraktive Small- und MidCap-Unternehmen auf C-Level vertreten sein und ihre Equity Stories präsentieren. Plusvisonen ist Medienpartner der Veranstaltung.

Der Grundstein für die Hamburger Investorentage, die zweimal im Jahr stattfinden, wurde im Jahr 2018 mit einer eintägigen Veranstaltung gelegt. In den vergangenen Jahren erhielt das Format eine erheblich wachsende Resonanz, sodass der HIT bereits in seiner sechsten Ausgabe auf ein zweitägiges Event ausgeweitet wurde. Institutionelle Investoren und Fachpressevertreter schätzen das abwechslungsreiche und dennoch stets hochkarätige Line-up sehr.

Seit der Gründung verfolgen die Hamburger Investorentage das Ziel, einen echten Mehrwert für alle Teilnehmer zu schaffen. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, erhalten Emittenten ebenso wie Investoren vor, während und nach der Konferenz eine intensive persönliche Betreuung vom Montega- und D&R-Team.

Auch in diesem Jahr finden die Gruppenpräsentationen samt Q&A-Session der Hamburger Investorentage hybrid statt und gehen der Frage nach, weshalb ein Investment in das jeweilige Unternehmen lohnenswert ist. Daneben werden während der Konferenz mehr als 700 One-on-One-Meetings stattfinden. Darüber hinaus zeichnet sich der HIT durch ein spektakuläres Rahmenprogramm aus, welches den Teilnehmern vielseitige Möglichkeiten zum Networking gibt.

Die Auftaktveranstaltung Willkommen in Hamburg findet dieses Mal in der renommierten 20up Bar über den Dächern Hamburgs statt. Mit atemberaubendem Ausblick auf den Hafen sind alle frühzeitig angereisten Gäste herzlichst eingeladen, sich in exklusiver Atmosphäre auf den weiteren Konferenzverlauf einzustimmen.

Highlight: Zwischen den beiden Konferenztagen begeben sich Vorstände, IR-Verantwortliche, Investoren und Geschäftspartner in der Location Am Kai auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die mediterrane und asiatisch inspirierte Küche. Unmittelbar am Fuße des Elbufers wartet dabei ein Abend mit Entertainment und der Möglichkeit für einen intensiven persönlichen Austausch.

Weitere Informationen finden Sie HIER.

Bildquelle: Montega; Fotograf: Patrick Lux

