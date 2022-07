Berliner Wohnungsnot // Die Hauptstadt braucht dringend neue Wohnungen

Der Berliner Immobilienmarkt ist aufgrund hoher Nachfrage stark belastet und regionale Unternehmen entwickeln Konzepte, um neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Blaczko Immobilien hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ideen und Konzepte für noch unbebaute Grundstücke oder bereits bestehende Objekte zu entwickeln und mit Partnern zu realisieren.

Kompetenz aus einer Hand – Projektierer Blaczko Immobilien

Wohnraum ist in der Bundeshauptstadt Berlin knapp, einer steigenden Zahl von Interessierten Mietern und Käufern stehen immer weniger Objekte gegenüber. An dieser Misere trägt auch die Politik eine Mitschuld, denn das Thema Stadtentwicklung gehörte in den vergangenen Jahren nicht zu den Prioritäten der Stadtregierungen. Was benötigt wird, sind kreative Ideen und Konzepte, wie sie Blaczko Immobilien umsetzt.

Das Team der Blaczko Immobilien beispielsweise bietet seinen Kunden für deren Immobilien neben einer Miethausverwaltung, Sondereigentumsverwaltung, WEG-Verwaltung und einem Vermietungs- und Verkaufsservice auch eine Gewerberaumverwaltung sowie umfassende Serviceleistungen in den Bereichen Gebäudemanagement und Baubetreuung an. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, seinen Kunden ein „Rundum-Sorglos-Paket“ für Ihre Immobilien zu bieten. Als Full-Service-Dienstleister für Immobilien bekommen Immobilien- und Wohnungseigentümer:innen alle Leistungen aus einer kompetenten Hand. Das Team kann auf 30 Jahre Erfahrungen im Business zurückgreifen und unterstützt seine Kunden mit einem professionellen Dienstleistungsangebot bei allen Vorhaben und Zielen im Bereich Immobilien.

Blaczko Immobilien – dynamisch und flexibel

Das Team des Unternehmens erweist sich als ebenso dynamisch und flexibel, wenn es um die Belange der Haus- oder Wohnungseigentümer:innen oder Mieter:innen geht. Nicht umsonst hat sich das Unternehmen die bestmögliche Verwaltung und Betreuung von Immobilienarrangements in Berlin als Ziel auf die Fahnen geschrieben. Darüber hinaus sind der Verkauf, die Vermietung sowie die Bewertung von Immobilien wichtige Aufgabenfelder von Blaczko Immobilien.

Aufgrund langjähriger Erfahrung mit eigenem Grundbesitz und durch seine gut ausgebildeten Mitarbeitenden ist das Unternehmen in der Lage, Verwaltungsprobleme jeglicher Art zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen. Dazu gehört, dass das Team auch:

– die kostenlose Vermietung freiwerdender Wohnungen übernimmt

– vierteljährliche, auf Wunsch auch monatliche Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben sowie Jahresabrechnungen für Steuerberater erstellt

– die Heiz- und Betriebskostenabrechnungen für Mieter/Wohnungseigentümer:innen erstellt

– die Instandhaltung von Objekten durch regelmäßige Begehungen gewährleistet

– einen eigenen kostengünstigen Service für Gartenpflege & kleinere Instandhaltungen anbietet

Durch die Übernahme all dieser Dienstleistungen kann das Unternehmen einen umfassenden Service für Immobilien anbieten, sodass Kunden nicht auf verschiedene Unternehmen zurückgreifen müssen, die sich um jeweils verschiedene Aufgaben kümmern.

Bauprojekte von A bis Z professionell begleiten

Zu den wichtigsten Dienstleistungen, die das in Berlin ansässige Immobilienunternehmen anbietet, gehören alle Aufgaben, die im Rahmen einer solchen Projektplanung notwendig sind. Dazu gehören etwa:

– Projektierung von Bebauungsplänen

– Koordinierung von Erschließungsplänen

– Beschaffung des notwendigen Baurechts

Blaczko Immobilien übernimmt die Konzeptwicklung, notwendige Bedarfsanalysen sowie die Kostenschätzung für ein solches Projekt. Darüber hinaus begleitet das Unternehmen die Bebauungsplanungen und ist verantwortlich für die Mieterbeschaffung nach Abschluss des Bauprojekts.

Hausverwaltung nach der Realisierung von Bauprojekten

Neben der Projektierung von Bauvorhaben ist für Blaczko Immobilien vor allem der Bereich Hausverwaltung eine Kernaufgabe, in dem das Unternehmen bereits seit mehr als 30 Jahren erfolgreich tätig ist. Zu seinen wichtigsten Hauptaufgaben im Bereich der Betreuung von Miet- und Wohneigentumsobjekten sowie von öffentlich gefördertem Wohnraum sieht Blaczko Immobilien vor allem die folgenden Tätigkeiten:

– Aufstellung von Wirtschaftsplänen für die verwalteten Objekte

– Erstellung der Jahresabrechnungen

– Hausmeisterdienste (zum Beispiel Reinigungsservice & Sperrmüllentsorgung)

– Kontrolle & Anweisung von Rechnungen sowie dazugehörige Buchführungsaufgaben

– Maßnahmen zur Einhaltung der Hausordnungen

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Unternehmen mit zusätzlichen Aufgaben wie einem telefonischen 24-Stunden Notdienst, der Erstellung von verschiedenen Rahmenverträgen, dem An- und Verkauf von Immobilien sowie Maklertätigkeiten zu beauftragen.

Das Unternehmen versteht sich als Dienstleistungsunternehmen im Immobilienbereich und definiert sich selbst als Schnittstelle zwischen Hauseigentümer und Mieter bzw. zwischen Verkäufer und Kaufinteressent. Wesentliches Merkmal der Tätigkeit des Immobilien-Unternehmens ist die persönliche Betreuung vor Ort.

Zu den Alleinstellungsmerkmalen des Unternehmens zählen neben der bereits genannten Erstellung von Abrechnungen und Wirtschaftsplänen beispielsweise die Verwendung von professioneller Software für die Hausverwaltung, eine detaillierte Finanzbuchhaltung mit automatisiertem Kontenabgleich mittels eBanking.

Insgesamt nutzt die Experten bei Blaczko modernste Technologie für die Bewältigung der komplexen Aufgaben in Verwaltung und Projektplanung. Dazu gehören eine effiziente Projektmanagementsoftware sowie eine Software zur professionellen Vor- und Nachbereitung von Eigentümerversammlungen. So ist gewährleistet, dass eine übersichtliche und klare Dokumentation jeglicher Tagesordnungspunkte erstellt wird. Zudem können auf diese Weise geprüfte und einheitliche Beschlussvorlagen genutzt werden, welche bei Bedarf an die aktuelle Rechtsprechung angepasst werden.

Hinsichtlich durchzuführender Reparaturarbeiten, Sanierungsmaßnahmen und umzusetzender Versammlungsbeschlüsse auf Eigentümerversammlungen zeichnet sich das Unternehmen durch eine lösungsorientierte und vor allem zügige Bearbeitung aus. Um größtmögliche Transparenz und fachkundige Ausführung zu gewährleisten, setzt das Unternehmen auf das Tracking sämtlicher Zwischenschritte, vom Baubeginn bis zum jeweils aktuellen Stand.

Erfolgreich zum Wohl von Eigentümern und Mietern

Gerade auf einem angespannten regionalen Immobilienmarkt, der vor allem durch ein geringer werdendes Angebot an Wohnraum gekennzeichnet ist, können Unternehmen wie Blaczko Immobilien wertvolle Impulse für die Wohnwirtschaft setzen. Die Situation ist keine einfache denn durch die Corona-Pandemie wurde die Zahl von Zuzügen stark ausgebremst. Zudem steigen die Zinssätze und wachsende Inflation tut das Ihre, um dem Immobilienmarkt zuzusetzen. Unternehmen im Bereich der Projektierung von Wohnprojekten müssen sich mit neuen, oft kostenintensiven energetischen Anforderungen sowie Regulierungsbestrebungen auseinandersetzen.

Kaufinteressenten und Banken gleichermaßen rechnen hinsichtlich einer Immobilie heute anders als in Zeiten von Niedrigzinsen. Ein Zinssatz von unter einem Prozent macht selbst renditeschwache Objekte zu einem attraktiven Anlageziel, weil die zu erwartenden Mieteinnahmen Zinsen und Tilgung decken, während die Immobilie an Wert gewinnt. Die Steigerung von 1,5 Prozent auf momentan bis zu 3,5 Prozent Zinsen verändert die Situation.

Wenn aber ein größeres Angebot auf weniger Nachfrage trifft, kann sich das nicht nur auf die Kosten für Bauprojekte, sondern auch in längeren Verkaufszeiten und niedrigeren Preisen niederschlagen. Erfahrungsgemäß bleiben in dieser Phase Verkaufsobjekte mit überzogener Preisvorstellung ohne neuen Eigentümer.

Wer wie Blaczko Immobilien Bauprojekte plant, muss deshalb ganz neu kalkulieren. Das Unternehmen hat sich auf dieses neue, schwierigere Umfeld eingestellt, nutzt seine langjährige Kompetenz am Berliner Immobilienmarkt und ist so in der Lage, die Herausforderungen zu meistern, zum Wohl all seiner Kunden.

