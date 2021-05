Deutsche Wohnen-Aktie // Von Fusionsgerüchten verweht

Am Dienstag dieser Woche profitierte die Deutsche Wohnen-Aktie von Gerüchten, wonach eine Fusion der Gesellschaft mit dem größeren Wettbewerber Vonovia möglich sei. Am heutigen Mittwoch folgte allerdings ein deutlicherer Rücksetzer bei dem Papier der Deutschen Wohnen (A0HN5C). Die Gründe liegen auf der Hand: Zu allererst neigt der Gesamtmarkt zur Schwäche. Dazu kommen die nachlassenden Fusionsgerüchte. Und schon rutschte der Titel wieder unter die 45-Euro-Marke.

Eine Fusion der beiden DAX-Konzerne ist mehr als unwahrscheinlich. Die Wettbewerbsbehörden würden dem Vorhaben schon in einer Vorprüfung eine so klare Absage erteilen, dass beide Immobilienunternehmen die Pläne wieder tief in die hintersten Schubladen der Vorstandsschreibtische legen. Die beiden Wohnimmobilienschwergewichte hätten eine zu große Marktmacht am deutschen Wohnungsmarkt.

Weitaus wichtiger für den Aktienkurs der Deutschen Wohnen wird daher die operative Entwicklung sein. Und da sieht es gar nicht schlecht aus: Dank höherer Mieten, die im Schnitt um 3,5 Prozent anzogen, stieg der Gewinn im ersten Quartal. Und auch die Tatsache, dass der Berliner Mietendeckel vor dem Verfassungsgericht nicht überlebte, hilft den Berlinern. Den sie verzichten nicht auf die entgangenen Mieten. Im Gegenzug will der Vorstand aber der Pandemie sowie dem Mietendeckel-Urteil Rechnung tragen und die geplanten Mieterhöhungen in 2021 aussetzen.

Die Aktie (A0HN5C) ist allerdings schon in den Vorwochen sehr gut gelaufen, wozu auch das Berliner Urteil beigetragen hat. Zudem können sich Anleger auf eine Ausschüttung freuen. Es ist geplant, dass Aktionäre nach der Hauptversammlung am 1. Juni eine Dividende von 1,03 Euro pro Aktie erhalten. Daraus ergibt sich eine Dividenden-Rendite von 2,3 Prozent. Mit Blick auf die anhaltende Wohnungsknappheit, steigende Immobilienpreise und die ordentliche Rendite der Aktie, stufen wir den Titel weiterhin als aussichtsreich ein.

Deutsche Wohnen-Aktie (Tageschart): Das Berliner-Urteil beflügelte vor allem im April

