FlatexDegiro-Aktie // Prognose leicht übertroffen – Dividende soll steigen

Dem Online-Broker FlatexDegiro gelingt es im Geschäftsjahr 2025 seine eigene Prognose leicht zu übertreffen: Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen meldet der Vorstand für 2025 einen Konzernumsatz von rund 560 Millionen Euro (2024: 480 Millionen Euro) und ein Konzernergebnis von rund 160 Millionen Euro (2024: 112 Millionen Euro).

Beide Werte liegen damit auf oder über dem oberen Ende der bisher gegebenen Unternehmensprognose mit einem Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen Euro und einem Ergebnis zwischen 150 und 160 Millionen Euro.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein weiteres Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent und eine Steigerung des Konzernergebnisses von fünf bis 15 Prozent.

Um die Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, künftig 20 Prozent des Konzernergebnisses als Dividende auszuschütten (vorbehaltlich regulatorischer Vorschriften und der Zustimmung der Hauptversammlung). Für das Jahr 2025 würde das eine Dividende von rund 0,30 Euro je dividendenberechtigter Aktie ergeben (2024: 0,04 Euro). Aktuell würde sich daraus eine Dividenden–Rendite von 0,96 Prozent errechnen. Darüber hinaus könnte es, als Teil des Financial Engineering und der Aktionärspflege, auch Aktienrückkäufe geben.

Grundsätzlich wollen Vorstand und Aufsichtsrat das (organische) Wachstum durch Investitionen in neue Produkt– und Servicebereiche vorantreiben. Nicht ausgeschlossen sind auch Ergänzungsakquisitionen.

Eine vollständige Präsentation der vorläufigen Zahlen findet am 26. Februar statt [Plusvisionen wird teilnehmen]. Die Hauptversammlung ist für den 2. Juni geplant.

Das sind insgesamt gute Nachrichten, aber die FlatexDegiro-Aktie fällte dennoch (deutlich) dieser Tage. Die Börse hatte schon tüchtig vorgefeiert und nun gilt wohl das Motto: sell on good news. Hinzu kommt wohl die Verunsicherung hinsichtlich Software–Unternehmen – und Online-Broker sind in gewisser Weise Software-Firmen, deren Geschäftsmodelle von künstlicher Intelligenz (KI) beeinflusst werden könnte. Konkret ist das alles aber keineswegs. Einstweilen bleibt die Wachstumsgeschichte von FlatexDegiro intakt, auch wenn der Ausblick etwas euphorischer hätte ausfallen können.

Technisch hat der Kurs schon fast die 200-Tage-Line (aktuell bei 30,10 Euro) und das Unterstützungsniveau bei gut 29 Euro erreicht (siehe auch Tageschart unten). Bis zu diesem Bereich dürfte die Aktie sicherlich konsolidieren.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Konsolidierung

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com; Transparenzhinweis und möglicher Interessenskonflikt: Zwischen Plusvisionen und Flatexdegiro besteht eine Vereinbarung über eine entgeltliche Berichterstattung.