Ceconomy-Aktie // Der Abschied steht bevor

Zur Weihnachtszeit rücken vielfach Aktien von klassischen Weihnachtsgeschäft-Profiteuren in den Fokus. So war dies im vergangenen Jahr auch bei Ceconomy, die damals im Bereich um 3,00 Euro notierten. Inzwischen gab es aber ein Übernahmeangebot zu 4,60 Euro, welches die Aktie deutlich beflügelte. Frische Fantasie können wir daher derzeit nicht erkennen.

Vielmehr wird es wohl so sein, dass die Ceconomy-Stammaktie mittelfristig von der Börse verschwindet. Denn der chinesische JD.com-Konzern hält bereits rund 60 Prozent der Aktien und hat zudem Zugriff auf weitere 25 Prozent der Stimmrechte. Somit kontrolliert der E-Commerce Riese bereits rund 85 Prozent.

Dadurch rücken die aktuellen Zahlen des Mutterkonzerns von Saturn und Media Markt in den Hintergrund. Allerdings sind die Daten durchaus gut. Denn Ceconomy konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 2024/25 (per 30. September) um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro steigern. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg auf Quartalsbasis nun zum elften Mal an und erreichte im Gesamtjahr einen Wert von 378 Millionen Euro, was einem Plus von rund 24 Prozent entspricht.

Damit erfüllte der Ceconomy Konzern die eigene Prognose und die Markterwartungen. Es zeigte zudem, dass wir mit unserer Vorstellung der Aktie vor einem Jahr [HIER klicken], als das Papier bei rund 3,00 Euro notierte, richtig lagen. Denn damals setzten wir vor allem auf eine weitere operative Verbesserung, die den Kurs antreiben sollte.

Mit Blick auf den Großaktionär, der die Aktie irgendwann komplett von der Börse nehmen wird, können wir allerdings nun keinen Einstieg mehr empfehlen. Wer allerdings noch Stücke besitzt, sollte gegebenenfalls auf ein weiteres Übernahmeangebot der Chinesen warten und dann die Stücke andienen.

Auch auf der Derivate-Ebene machte sich der Einstieg der Chinesen bemerkbar. Denn die Emittenten legten keine neuen Discount- beziehungsweise Bonus-Zertifikate mehr auf diesen Basiswert auf und werden dies auch nicht mehr tun. Spannend ist aus unserer Sicht allerdings ein Bonus-Zertifikat mit Cap (VJ0WSE) von Vontobel. Es bringt eine Bonus-rendite von 6,4 Prozent oder 6,3 Prozent p. a., wenn die Ceconomy-Aktie bis zum 10.12.2026 stets über 3,00 Euro notiert. Auf den ersten Blick scheint dies extrem realistisch zu sein, weshalb wir einen Kauf des Produkts als sinnvoll erachten. Allerdings kann ein Wegfall der Börsennotiz für Kursturbulenzen führen und auch die Aktie kurzzeitig stärker unter Druck setzen, da dann ggf. kaum ein vernünftiger Handel möglich sein kann.

Das im Dezember 2024 empfohlene Discount-Zertifikat (HD9AHY) mit Cap bei 3,00 Euro und Bewertungstag im Juni 2025 wurde übrigens zum Höchstbetrag von 3,00 Euro getilgt. Anleger, die damals zugriffen, erzählten die Maximalrente von 9,1 Prozent.

Ceconomy-Aktie (Tageschart): seitwärts unter dem Preis des Übernahmeangebots

Bildquelle: Bildquelle: MediaMarktSaturn Retail Group; Media-Saturn-Holding GmbH, Chartquelle: stock3.com