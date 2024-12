Ceconomy-Aktie // Weihnachtszeit ist MediaMarkt-Zeit

Viele Werbeflyer flattern derzeit in die Briefkästen. Meist sind auch Prospekte der großen Elektronikläden dabei, angeführt von MediaMarkt und Saturn. Und auch TV-Werbespots sowie Internet-Filmchen der beiden Ceconomy-Ableger haben zur besten Sendezeit Hochkonjunktur auf allen Kanälen und Plattformen. Wenn dann auch noch der Mutter-Konzern optimistisch nach vorne blickt, dann muss die Ceconomy-Aktie (725750) ja kräftig klettern.

Vorstandschef Karsten Wildberger hatte Ceconomy zuletzt kräftig umgekrempelt und vor allem das Internet-Geschäft mit dem stationären Handel verknüpft. Dies führte dazu, dass das Geschäftsjahr 2023/24 (30.9.) ein währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzplus von rund fünf Prozent auf 22,4 Milliarden Euro brachte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sprang gar um rund ein Viertel auf 305 Millionen Euro nach oben und lag damit am oberen Ende der angepeilten Spanne von 290 bis 310 Millionen Euro.

Erfreulich für die Aktionäre: Es soll wieder eine Dividende geben. Zehn bis 25 Prozent des Gewinns je Aktie soll zukünftig ausgeschüttet werden. Dazu passt, dass im nun laufenden Geschäftsjahr der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz zwar nur moderat steigen soll, das Ebit aber deutlich anziehen dürfte. Dazu sollen vor allem die Geschäfte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in den Ländern in West- und Südeuropa mehr Ebit generieren.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von acht ist im Wert – auch nach den jüngsten Kursgewinnen – noch reichlich Pessimismus eigepreist, der vor allem dem negativen Konjunkturumfeld geschuldet ist. Technisch sorgte der aktuelle Kurssprung allerdings dafür, dass sich der Titel von der Unterstützung um 2,90 Euro etwas lösen konnte. Das Hoch aus dem Juni bei 3,39 Euro, welches im Oktober nicht überwunden werden konnte, muss nun das nächste Kursziel sein. Langfristanleger können daher Stücke mit limitierten Orders einsammeln.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet aber auch ein Discount-Zertifikat (HD9AHY) mit Cap bei 3,00 Euro und Bewertungstag am 20. Juni 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 3,00 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 3,00 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 9,1 Prozent (17,5 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der Drei-Euro-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 2,75 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Ceconomy-Aktie (Tageschart): Platz bis zum Jahreshoch

Bildquelle: Bildquelle: MediaMarktSaturn Retail Group; Media-Saturn-Holding GmbH, Chartquelle: stock3.com