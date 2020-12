ABO Wind-Aktie // Strahlende Kurse durch Verkauf von zwei Solarprojekten

ABO Wind – Plusvisionen hat hier berichtet – verkauft zwei argentinische Solarprojekte. Diese sicherten sich kürzlich bei der Ausschreibungsrunde RenovAR 3 eine Vergütung. Die Projekte Del Amanecer und Los Alamos befinden sich in der Provinz Catamarca im Nordwesten Argentiniens und haben eine Kapazität von jeweils rund zehn Megawatt. ABO Wind arbeitet seit gut zwei Jahren an diesen Projekten.

Der Entwickler von Windkraftanlagen und Solarparks veräußerte bereits mehrere argentinische Wind- und Solarprojekte vor Abschluss der Entwicklungsphase. Langfristige Strategie des Unternehmens ist es, neue Wind- und Solarparks als Generalunternehmer zu errichten und ans Netz zu bringen und die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung und -errichtung abzudecken.

Bis heute hat ABO Wind weltweit Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.600 Megawatt installiert. Eine kürzlich umgesetzte Kapitalerhöhung hat das Eigenkapital des Unternehmens auf 140 Millionen Euro erhöht. Damit ist ABO Wind in der Lage, auch den Bau großer Wind- und Solarparks zu finanzieren.

Das Unternehmen liegt gut im Wind beziehungsweise in der Sonne. Bis zum Jahr 2024 will ABO Wind den Jahresüberschuss auf mehr als 20 Millionen Euro steigern. Für dieses Jahr liegt die Guidance bei zwölf Millionen Euro. ABO Wind bleibt langfristig ein sehr reizvolles Investment. Kurzfristig scheint die Aktie (siehe Chart und MACD unten) durchaus ein wenig überkauft zu sein; der Abstand zur 200-Tage-Linie ist doch recht üppig geworden.

Die Aktienanalysten des Bankhauses Metzler und von First Berlin vergeben jeweils ein Buy mit Kursziel 54 Euro.

ABO Wind-Aktie (Tageschart): kräftiger Kursanstieg – kurzfristig überkauft?

Bildquelle: ABO Wind

