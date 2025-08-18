Wacker Neuson-Aktie // Spannende Chart-Situation

Verflogen ist einstweilen die Feierlaune bei der Aktie von Wacker Neuson. Seit Jahresende 2024 hatte sich das Papier im Kurs rund verdoppelt, da tut Konsolidierung natürlich gut, aber auch die Euphorie nach Regierungswechsel und Milliardenpaketen für Infrastrukturmaßnahmen hat merklich abgekühlt. So mancher Börsianer hegt inzwischen Zweifel, ob all das Geld wirklich in der Erneuerung von Straßen, Wegen, Schulen, Behörden und so weiter ankommen wird oder doch eher konsumptiv in Soziales umgeleitet wird.

Charttechnisch steht die Aktie am Hoch von 2023 und auch 2019 – dieser Widerstand will noch überwunden werden. Insgesamt kann die aktuelle Seitwärtsbewegung noch als Konsolidierung im Aufwärtstrend seit Ende 2024 gewertet werden, dazu müsste der Kurs allerdings bald über 25 Euro steigen. Gelingt das nicht, droht eine Top–Formation mit einem Rückschlag in Richtung 17 Euro.

Am Donnerstag (14. August) hat der Hersteller kompakter Baumaschinen und Baugeräten seine Halbjahreszahlen präsentiert: Das Geschäftsumfeld bleibe „anspruchsvoll“, heißt es da. So sinkt der Umsatz im Jahresvergleich in den ersten sechs Monaten um elf Prozent auf 1.074,9 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) gibt sogar um 33 Prozent auf 56,1 Millionen Euro nach, wodurch die Ebit-Marge um 1,8 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent nachgibt. Je Aktie bleibt ein Gewinn von 0,42 Euro, nach 0,80 Euro im Vorjahreshalbjahr.

Positiv entwickelte sich der Cash–flow durch ein verringertes Net Working Capital und gezahlte Ertragssteuern. Der freie Cash-flow verbesserte sich von 4,5 auf 67,7 Millionen Euro. Der Zahlungsmittelbestand nahm um 11,3 auf 24,0 Millionen Euro ab.

Der Vorstand bleibt bei seiner am 26. März veröffentlichten Prognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz zwischen 2.100 und 2.300 Millionen Euro sowie eine Ebit-Marge zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Für das Gesamtjahr sind Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro geplant.

Derzeit kommt Wacker Neuson auf einen Börsenwert von 1.704,4 Millionen Euro, bei einem Eigenkapital von 1.469,1 Millionen Euro und einer Netto–Finanzverschuldung von 299,2 Millionen Euro. Damit ist der Baumaschinen-Hersteller nach wie vor, auch mit Blick auf Umsatz und Ebit-Marge, eher defensiv bewertet. Hier zeigt sich auch die (große) Unsicherheit hinsichtlich der Konjunkturentwicklung in Deutschland. Risiko: Kommen nicht genug Gelder für Infrastrukturmaßnahmen an, dürfte der Kurs wieder abbröckeln. Kurse über 25 Euro sind Grund für Optimismus, Kurse von unter 22 Euro mahnen zur Vorsicht.

