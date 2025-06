MTU-Aktie // Neue Ziele sorgen für Rekordkurse

Keine guten Vorzeichen kennzeichnete die weltgrößte Luftfahrtmesse, die zu Wochenbeginn in Pariser Umland begonnen hat. Denn der tödliche Absturz einer Boeing in Indien belastete die Stimmung. Der Triebwerkhersteller MTU konnte aber schon am Montag glänzen, da wohl neue Aufträge an Land gezogen werden konnten. Am Dienstag überraschte der Konzern dann mit einer Erhöhung der Guidance für das laufende Jahr. Kein Wunder, dass die MTU-Aktie (A0D9PT) davon profitieren konnte.

Noch bis zum morgigen Donnerstag können Fachbesuche die weltgrößten Luftfahrtmesse mit rund 2.500 Ausstellern aus 48 Ländern besuchen. Daher verwundert es nicht, dass derzeit vor allem Luftfahrt-Aktien in den Fokus der Anleger rücken. Überraschend nutzte MPU die Messe zur Bekanntgabe neuer Zielwerte für Umsatz und Ertrag. Der zum Jahresende freiwillig ausscheidende Vorstandschef Lars Wagner (er wechselt am Jahresende zu Airbus) an, dass MTU den Umsatz in diesem Jahr auf 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro steigern wird. Dies entspricht einem Plus von rund 15 Prozent. Bislang lag die Prognose bei 8,3 bis 8,5 Milliarden Euro.

Auch beim Ertrag soll es weiter nach oben gehen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll im Vergleich zum Vorjahr um einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentsatz steigen. Bislang hatten Analysten in etwa ein Plus von 15 Prozent erwartet. Somit dürfte das Ebit mindestens bei 1,05 Milliarden Euro durchs Ziel gehen.

Die MTU-Aktie hat auf Jahressicht bereits mehr als 55 Prozent zugelegt. Dies spiegelt sich auch am Kurs-Gewinn-Verhältnis: Auf Basis der Schätzungen für den Gewinn des Jahres 2026 liegt es inzwischen bei 20. Mit Blick auf die dollarsensitive Branche stufen wir die Aktie daher als gut bezahlt ein, zumal der Wert auf Rekordniveau notiert. Ein Aufspringen auf den fahrenden Zug halten wir daher für zu riskant.

Allerdings erwarten wir im Gegenzug auch keinen massiven Einbruch bei der Aktie, da die Marktstellung ausgezeichnet ist und der Konzern ein dick gefülltes Auftragsbuch vor sich herschiebt. Daher kommt ein Bonus-Zertifikat mit Cap (PJ1K4P) ins Spiel, dessen Bewertungstag am 20. März 2026 ansteht. Sofern die Barriere bei 250 Euro (Sicherheitspuffer: 31 Prozent) bis dahin nicht verletzt wird, erzielte Anleger eine Bonus-Rendite von 9,2 Prozent oder 12,0 Prozent p. a. Rutscht der Basiswert allerdings einmal unter 250 Euro ab, ist die Bonuschance dahin. Anleger erhalten dann am Laufzeitende eine Rückzahlung entsprechend dem Kurs der MTU-Aktie.

MTU-Aktie (Tageschart): auf Rekordkurs

Bildquelle: MTU; Chartquelle: stock3.com