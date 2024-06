Hugo Boss-Aktie // Auf der Suche nach dem Boden

Im Januar waren wir zu optimistisch für die Hugo Boss-Aktie (A1PHFF), die damals im Bereich um 58 Euro notierte. Denn die angesprochene Unterstützung bei 55 Euro [HIER klicken] erwies sich leider nicht als robust genug. So rutschte die Aktie des Modekonzerns gar bis auf das aktuelle Niveau um 42 Euro. Auch die Bekanntgabe einer Kooperation mit David Beckham konnte die Abwärtsbewegung bislang nicht stoppen. Nun erfolgt ein neuer Versuch der Stabilisierung.

Dabei war der Jahresauftakt durchaus ordentlich: Der Konzern steigerte den Umsatz um rund fünf Prozent und überschritt die Eine-Milliarde-Euro-Marke. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging es gar um rund sechs Prozent auf 69 Millionen Euro nach oben, womit sich die entsprechende Marge leicht auf 6,8 Prozent verbesserte.

Das bestärkte den Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigten. Hugo Boss will ein Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent auf 4,3 bis 4,45 Milliarden Euro erreichen, bei einem Ebit-Plus von fünf bis 15 Prozent auf 430 bis 470 Millionen Euro und der damit ein hergehenden kleinen Margen-Verbesserung.

Aussagen der Verwaltung zu einem rückläufigen China-Geschäft sorgten jedoch dafür, dass die Boss-Aktie sich weiter im Rückwärtsgang befindet. Daran änderte auch die neue Kooperation mit dem vor allem als Mode-Vorbild bekannten David Beckham nichts. Der Ex-Fußball-Profi soll ab Herbst für Boss werben, zudem ist eine erste Linie geplant, die im Frühjahr/Sommer 2025 vorgestellt werden soll.

Nun kam die Nachricht an den Markt, dass Michael Ashley, Gründer und Hauptaktionär des britischen Handelskonzerns Frasers Group, seinen Stimmrechtsanteil bei Hugo Boss leicht erhöht hat. Dies lässt vermuten, dass er die aktuelle Notierung als sehr günstig ansieht. Damit keinem am Markt nun Hoffnungen auf, dass auch andere Marktteilnehmer eine ähnliche Meinung einnehmen und Boss-Aktien kaufen könnten.

Dies könnte tatsächlich sinnvoll sein, da der Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zehn inzwischen historisch günstig bewertet ist und auch eine China-Schwäche im Kurs eingearbeitet zu sein scheint.

Sorgen bereitet lediglich die Charttechnik, da der Boden noch nicht gefunden und ausgebildet ist. Positiv stimmt hier, dass der Titel auf diesem Niveau sowohl 2020 als auch 2022 bereits je einmal drehte. Daher raten wir risikobewussten Anlegern, das erniedrigte Niveau zum Einstieg/Nachkauf zu nutzen.

Als Einstiegsmöglichkeit bietet sich aber auch ein Discount-Zertifikat (SU1UQE) mit Cap bei 45 Euro und Bewertungstag am 20. Dezember 2024 an. Geht die Aktie über dem Cap bei 45 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 8,9 Prozent (16,7 Prozent p.a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende weiter unter der 45er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 41,32 Euro, was einem Rabatt von knapp sieben Prozent gegenüber dem Direktinvestment entspricht.

Hugo Boss-Aktie (Tageschart): noch keine Trendwende in Sicht

Bildquelle: Hugo Boss; Chartquelle: stock3.com