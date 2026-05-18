ISA-Aktie // Neuer Schulcampus sei Wachstumstreiber, so GBC

Die in Gersthofen bei Augsburg gelegene International School Augsburg (ISA) wurde von der Industrie- und Handelskammer Schwaben auf Anforderung der Wirtschaft als Wirtschaftsförderungsprojekt initiiert. Als englischsprachiges Gesamtschul- und Ganztagsschulkonzept erfüllt sie internationale Bildungsstandards und bietet ein Bildungskonzept für Kinder international mobiler Familien (Expats) in der Region Augsburg-München.

Die ISA unterrichtet Schüler ab drei Jahren (Kindergarten) bis zur zwölften Klasse. Die Schule ist international bei den bedeutendsten Institutionen akkreditiert und ermöglicht mit dem IGCSE (International Certificate of Secondary Education) und dem IB (International Baccalaureate) Diploma Schulabschlüsse, die in Bayern/Deutschland und international als „Mittlere Reife“ und „allgemeine Hochschulzugangsberechtigung“ anerkannt sind.

Die ISA profitiere, so GBC Research in einer Studie, als einzige internationale Schule in der Wirtschaftsregion Augsburg von einer strukturell hohen Nachfrage nach international anerkannten Schulabschlüssen. Das Geschäftsmodell weise eine hohe Visibilität und Planbarkeit auf. Schulgeldeinnahmen und staatliche Zuschüsse seien auf Basis der stetig steigenden Schülerzahlen gut prognostizierbar.

Der neue Schulcampus, der ab 2028/29 in Betrieb gehen soll, sei der zentrale Wachstumstreiber, analysiert GBC. Mit seiner Inbetriebnahme werde eine signifikante Kapazitätserweiterung erwartet, die einen sprunghaften Anstieg bei den Schülerzahlen, Umsatz und operativen Gewinn ermöglichen sollte.

Rund 50 Prozent der Investitionskosten in Höhe von 43 Millionen Euro sollen durch nicht zahlbare staatliche Zuschüsse gedeckt werden. Die Restfinanzierung soll über Bankkredite, Spenden, dem Verkauf des aktuellen Standorts sowie einer Wandelanleihe-Emission gedeckt werden.

Auch ohne Dividenden–Ausschüttung, schätzt GBC Research, steige der innere Wert der ISA-Aktie, da der Gewinn vollständig reinvestiert wird. GBC sieht deshalb ein Kursziel von 19,50 Euro und vergibt das Rating lautet Kaufen.

Die vollständige GBC-Studie zur ISA-Aktie kann HIER heruntergeladen werden.

ISA-Aktie (Tageschart): Seitwärtstrend

Bildquelle: ISA; Chartquelle: stock3.com