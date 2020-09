Cliq Digital-Aktie // Reizvoller Streamingdienst erhöht Prognose

Kürzlich hatte Plusvisionen den Streaminganbieter für Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filme, Cliq Digital, analysiert [hier], nun hebt das Digital-Lifestyle-Unternehmen, aufgrund einer sehr zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2020 an.

Für das Jahr 2020 erwartet Cliq jetzt einen Bruttoumsatz von mindestens 100 Millionen Euro, vorher waren es 90 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (Ebitda) soll dabei mindestens 13 Millionen Euro betragen, zuvor lag der Ausblick bei zehn Millionen Euro. Die Marketingausgaben werden wohl von 22 (2019) auf 33 Millionen Euro zulegen.

Die jährlichen Wachstumsraten wurden von Cliq sehr deutlich erhöht: Sie liegen für Umsatz und Ebitda aktuell bei 58 beziehungsweise 126 Prozent. Die Steigerung vom Geschäftsjahr 2018 auf 2019 betrug zum Vergleich acht beziehungsweise 49 Prozent. 2019 wurden Erlöse von 63,1 und ein Ebitda von 5,8 Millionen Euro erreicht.

Cliq fokussiert sich stärker auf den direkten Medieneinkauf und weniger auf Affiliate-Marketing. Das führte zu einem bemerkenswerten Anstieg des Umsatzwachstums und einer Verbesserung des Ebitda. „Die Erweiterung unseres Content-Angebots und der Werbung durch Direktmarketing wirkt sich positiv auf die Gesamtleistung unseres Unternehmens aus“, freut sich Cliq-Vorstand Ben Bos. Er sieht das Unternehmen auf einem guten Weg ein bedeutender Anbieter von Streaming-Unterhaltungsdiensten weltweit zu werden.

Die Aktie erreicht ein neues Hoch – und bestätigt damit charttechnisch den Aufwärtstrend. Cliq bleibt ein reizvoller Titel, auch wenn die Konkurrenz groß und mächtig ist. Die Börse liebt (Momentum) zurzeit diese Art Papiere. Der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie ist allerdings schon recht groß geworden.

Hinweis: Das Unternehmen wird die Veröffentlichung seiner Finanzzahlen für Q3/9M 2020 vorziehen und am 29. Oktober 2020 berichten.

Cliq Digital-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend bestätigt



Bildquelle: Free-Photos / Pixabay

Cliq Digital-Aktie // Reizvoller Streamingdienst erhöht Prognose