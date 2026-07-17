SMA Solar-Aktie // Börsianer begeistert bessere Prognose

Die Aktie von SMA Solar Technology (SMA) befindet sich aktuell in einem stabilen Aufwärtstrend. Nun hat der Hersteller von Wechselrichtern seine vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Kann der Aktie der Sprung über das bisherige Jahreshoch bei gut 68 Euro gelingen?

Im ersten Quartal 2026 [siehe Plusvisionen HIER] kletterte der Umsatz um vier Prozent auf 340,9 Millionen Euro und der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich von 11,4 auf 13,3 Millionen Euro. Im zweiten Quartal gab zwar der Umsatz von 357,1 auf 345,7 Millionen Euro nach, aber der operative Gewinn (Ebidta) stieg deutlich von minus 15,5 auf 64,7 Millionen Euro und das Ebit von minus 30,4 auf 51,5 Millionen Euro.

Treiber dieser schönen Entwicklung waren zwei Faktoren: Erstens wurden die als rechtswidrig eingestuften IEEPA-Zölle wurden früher als erwartet bereits im zweiten Quartal 2026 nahezu vollständig zurückerstattet. Der US Supreme Court hat die im April 2025 auf Basis des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) erhobenen Zusatzzölle im Februar 2026 für rechtswidrig erklärt und den betroffenen Firmen die Möglichkeit gegeben eine Rückerstattung zu beantragen.

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Zweitens wurden Wertberichtigungen auf Vorräte aufgelöst, nachdem für diese Vorräte durch eine gezielte Verkaufsmaßnahme, entgegen den ursprünglichen Annahme, doch Abnehmer auf dem Zweitmarkt gefunden werden konnten. Dies führte in der Sparte Home & Business Solutions im zweiten Quartal zu einem positiven Ergebniseffekt von 21,7 Millionen Euro.

Operativ ohne Einmaleffekte liegen der SMA-Umsatz im zweiten Quartal 2026 voraussichtlich bei 368,0 Millionen Euro (Vorjahr: 357,1 Millionen Euro), das Ebitda bei 40,9 (31,8) Millionen Euro und das Ebit bei 27,7 (18,0) Millionen Euro.

SMA hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Der Umsatz soll zwischen 1.625 und 1.725 Millionen Euro (bisher: oberes Drittel von 1.475 bis 1.675 Millionen Euro) bei einem Ebitda von 180 und 230 Millionen Euro (bisher: oberes Drittel von 50 bis 180 Millionen Euro) liegen.

Das sind schöne Zahlen, was die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends und neuer Jahreshochs steigen lässt. Der Energie–Boom (KI-Rechenzentren) sorgt derzeit für eine positive Stimmung in der Branchen. Der Auftragsbestand, Stand Ende März, mit 1,41 Milliarden Euro war entsprechend üppig. Ein gewisses Risiko ist die (traditionell) hohe Bewertung der Aktie.

SMA Solar-Aktie (Tageschart): bald neue Jahreshochs?

Bildquelle: SMA Solar Technology; Chartquelle: stock3.com