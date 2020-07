Das macht sich gut, bislang zumindest. Wir hatten erst kürzlich über die Varta-Aktie und deren Freudensprung über den Abwärtstrend berichtet [hier]. Auslöser dafür war eine millionenschwere Förderung des Bunds zum Aufbau einer Batteriezellenproduktion.

Der Aktie gelang danach ein Anstieg bis auf 108 Euro. Die Kurslücke (Gap) zwischen 100 und 113 Euro konnte somit noch nicht geschlossen werden. Varta hatte der Schwung verlassen und die Notierung fiel zurück auf die Ausbruchslinie (siehe Tageschart unten). Dort ist sie allerdings wieder nach oben abgeprallt.

Der Rücksetzer kann deshalb durchaus als gesundes Pullback gewertet werden. Kritisch würde es bei Kursen unter 88 Euro, wo sowohl der kurzfristige Aufwärtstrend als auch die 200-Tage-Durchschnittslinie verläuft. Hält die Unterstützungszone könnte es mit der Varta-Aktie weiter nach oben gehen. Der nächste Schritt wäre das Gap-Closing bei 113 Euro.

Kürzlich hat die Privatbank Berenberg ihr Kursziel für Varta von 100 auf 120 Euro angehoben und das buy beibehalten. Analystin Charlotte Friedrichs sieht optimistisch auf den Bedarf von Mikrobatterien für tragbare Geräte und auf den Ausbau der Varta-Kapazitäten.

Varta-Aktie (Tageschart): nur ein Pullback?



Bildquelle: Varta

Varta-Aktie // Gelingt der Anstieg nach dem Pullback? was last modified: by