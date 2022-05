Salzgitter-Aktie // Jede Schwäche bietet Chancen

Im Januar hatten wir dazu geraten, die Schwäche der Salzgitter-Aktie (620200) zum Einstieg zu nutzen [ HIER klicken ]. Und tatsächlich: Das Papier kletterte vom damaligen Niveau um 30 Euro in der Spitze bis auf 48,76 Euro im März an, ehe der Ukraine-Kriegsausbruch die Stimmung am Kapitalmarkt negativ beeinflusste. So ging es in den Folgewochen bis auf das aktuelle Niveau um 35 Euro nach unten. Und wieder erkennen wir eine Einstiegsgelegenheit.

Denn die Geschäfte des Konzerns laufen hervorragend: So stieg der Außenumsatz um 60 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro. Mit einem Gewinn vor Steuern von 465,3 Millionen Euro erzielte das Unternehmen zudem den höchsten operativen Quartalgewinn der Firmengeschichte. Wirklich überraschend kommt dies allerdings nicht, denn Salzgitter profitiert dabei vom steigenden Stahlpreis in einer Phase hoher Nachfrage.

Beim Ausblick geht Vorstandschef Gunnar Groebler aktuell davon aus, dass der Umsatz auf knapp 11 Milliarden Euro, nach 9,77 Milliarden Euro, gesteigert werden kann und ein Gewinn vor Steuern zwischen 750 und 900 Millionen Euro realisiert werden kann, nach 705,7 Millionen Euro in 2021. Der CEO verwies aber natürlich auf Risiken aus dem Ukraine-Krieg, der u.a. die Beschaffung von Rohstoffen weiter erschweren und verteuern kann.

Trotzdem sehen wir die aktuelle Nachfrage-Entwicklung im Kurs zu wenig berücksichtigt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 und einer Dividenden-Rendite von 2,1 Prozent ist der Wert fundamental unterbewertet. Langfristanleger greifen daher zu.

Eine clevere Einstiegsmöglichkeit bietet aktuell auch ein Discount-Zertifikat (SF3KPP) mit Cap bei 32 Euro und Laufzeit bis September 2022. Geht die Aktie über dem Cap bei 32 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 8,8 Prozent (25 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 32er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 29,44 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Das bereits im Oktober und im Januar [ HIER klicken ] vorgestellte Bonus-Zertifikat mit Cap (PF8V50), welches am 18. März 2022 auslief, wurde zum Maximalbetrag getilgt. Anlegern, die unserem Oktober-Tipp folgten, erzielten daher eine Rendite von rund 9,5 Prozent.

Salzgitter-Aktie (Tageschart): Deutliche Korrektur

Bildquelle: Salzgitter; Chartquelle: guidants.com

