Mobotix-Aktie // Freudentaumel nach Zahlen

Es liegt nicht am Fasching (Karneval), dass die Mobotix-Aktie heute einen Kurssprung von gut 90 (!) Prozent vollzieht. Das Unternehmen hat brauchbare Zahlen vorgelegt, nach langer Zeit mal wieder. Das Papier hat eine jahrelange Talfahrt – kommt von rund 27 Euro im Jahr 2012 – hinter sich, der einstweiliger Tiefpunkt bei unter 40 Cent im vergangenen Jahr lag. Bei 13.271.442 ausgegebenen Aktien war Mobotix damals nur noch 5,3 Millionen Euro wert, inzwischen sind es wieder, bei einem Kurs von derzeit 2,00 Euro, 26,5 Millionen Euro.

Das Geschäftsjahr 2024/25 markiere einen weiteren wichtigen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung hin zu wachstumsstarken Märkten und margenrelevanten Produktlösungen, heißt es nun aus dem Unternehmen. Konkret hat der Spezialist von „intelligenten IP-Videosystemen“ seine Produkt-Strategie auf seine Kernkompetenzen fokussiert, sprich, Thermalkamera-Technologie, OCR-Technologie (optische Zeichenerkennung und -auswertung) und den gezielten Ausbau KI-gestützter Bildanalysen.

Damit konnte der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024/25 um 5,3 Prozent auf 52,7 Millionen Euro gesteigert werden. Der Produktumsatz erhöhte sich um 6,2 Prozent auf 46,0 Millionen Euro und es konnten Marktanteile gewonnen werden. Der US-Markt sticht mit einem Plus von 46 Prozent dabei heraus.

Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte sehr deutlich von minus 3,1 auf plus 8,3 Millionen Euro. Dazu trugen auch Kosteneinsparungen, etwa im Personalbereich, bei. Das Konzernjahresergebnis verbesserte sich von minus 5,2 auf plus 2,8 Millionen Euro, woraus sich auf Basis es aktuellen Börsenwerts ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,5 errechnet.

Der neue Mehrheitsaktionär Certina hat die finanzielle Stärkung der Mobotix im Berichtsjahr mit einem Forderungsverzicht von zwölf Millionen Euro der von Konica Minolta (alter Ankeraktionär) zum 29. April 2025 übernommenen Darlehen (53,2 Millionen Euro) mit Besserungsschein unterstützt. Mit dieser Maßnahme konnte die Eigenkapitalquote zum 30. September 2025 auf 21,3 Prozent erhöht werden. Die Fälligkeit der verbleibenden Darlehen wurde bis 31. Dezember 2028 verlängert.

Ist damit wieder alles in bester Ordnung bei Mobotix? Zumindest ist ein Anfang in zu einer dauerhaften Besserung gemacht. Das Management muss weiter beweisen, dass es die Geschäfte im Griff hat. Grundsätzlich ist Kameratechnologie, gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) ein spannendes Geschäftsfeld. Die Aktie bleibt spekulativen Anlegern vorbehalten.

Mobotix-Aktie (Tageschart): mächtiger Anstieg

Bildquelle: Mobotix; Chartquelle: stock3.com; möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine langfristige Position in Mobotix