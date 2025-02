Siemens Healthineers // Steht die Aktie vor einem Aufwärtsschub?

Siemens Healthineers hat vor wenigen Tagen seine Geschäftsdaten für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2025 präsentiert. Diese fielen recht ordentlich aus. Die Börse reagierte entsprechend positiv. Nun steht die Aktie an einer entscheidenden charttechnischen Stelle.

Doch – zunächst – zu den Zahlen: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 5,7 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Zu dieser erfreulichen Umsatzentwicklung hat insbesondere das Wachstum der Segmente Imaging und Varian beigetragen. Regional erzielte Amerika ein beachtliches Umsatzwachstum, Asien ein starkes, Europa ein flaches und China einen Umsatzrückgang.

Der bereinigte Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf rund 822 Millionen Euro Daraus ergibt sich eine bereinigte Ebit–Marge in Höhe von 15,0 Prozent, sie liegt damit über dem Vorjahr. Hier kommen die gute Umsatzentwicklung und die Kosteneinsparungen aus dem Transformationsprogramm des Diagnostics-Geschäfts zusammen. Der Nachsteuergewinn kletterte ebenfalls um elf Prozent auf 478 Millionen Euro (0,51 Euro je Aktie).

Der freie Cash–flow erreichte rund 810 Millionen Euro und hat sich – sehr beachtlich – damit gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdreifacht.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Siemens Health unverändert ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich zwischen fünf und sechs Prozent. Das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie soll in einer Bandbreite zwischen 2,35 und 2,50 Euro liegen. Daraus würde sich im Mittel derzeit ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,7 ergeben.

Die guten Zahlen haben die Aktie von Siemens Healthineers an die wichtige Chartmarke von 57/58 Euro herangeführt. Hier ist das Papier schon mehrfach wieder nach unten abgeprallt (2022, 2023 und 2024 – siehe auch Tageschart unten). Reicht diesmal der Elan für den Bruch der Barriere?

Es wirkt so, vielleicht nicht getrieben durch die Geschäftsentwicklung in Deutschland, aber doch in der Welt. Bei einem Anstieg über die Widerstandslinie könnte es schnell in Richtung 67 Euro gehen, dem Hoch aus dem Jahr 2021.

Morgen (18. Februar) ist Hauptversammlung bei Siemens Healthineers. Dann könnte eine Dividende von 0,95 Euro beschlossen werden, was derzeit einer Dividenden-Rendite von 1,7 Prozent entsprechen würde. Ex-Tag ist der 19. Februar, Zahltag der 21. Februar. Vor einem Anstieg gibt es somit auch noch einen Dividenden-Abschlag zu verkraften.

Siemens Healthineers-Aktie (Tageschart): Gelingt der Sprung über den massiven Widerstand?

Bildquelle: Siemens Healthineers; Chartquelle: stock3.com