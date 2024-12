Cewe Stiftung-Aktie // Im Weihnachtsstress

Kurz vor dem Weihnachtsfest kommen die Mitarbeiter der Cewe Stiftung in der Regel kräftig ins Schwitzen. Denn der Fotofinisher ist ein treuer Lieferant von Weihnachtsgeschenken. Speziell Fotobücher finden sich mit schöner Regelmäßigkeit unter dem Weihnachtsbaum. So dürfte auch im laufenden Geschäftsjahr das vierte Quartal der Zeitraum sein, wo die Gewinne eingefahren werden.

Denn im dritten Quartal stand bei den Oldenburgern lediglich ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 0,1 Millionen Euro, womit sich der Fotodienstleiter gerade so in den schwarzen Zahlen halten konnte. Etwas besser sahen die Neun-Monats-Daten aus. Hier stieg der Umsatz um 6,3 Prozent auf 481,6 Millionen Euro bei einem Ebit-Sprung von 2,3 Millionen auf 5,5 Millionen Euro.

Das auf der Ertragsseite schwache dritte Quartal begründet die Verwaltung um Cewe-Chefin Yvonne Rostock mit Vorleistungen für das Weihnachtsgeschäft, was vor allem in höhere Marketingmaßnahmen sichtbar wird. Daher glauben wir auch daran, dass trotz der weiter desolaten Konjunkturentwicklung die Jahresziele mindestens erreicht werden. So soll der Umsatz 770 bis 820 Millionen Euro erreichen und das Ebit zwischen 77 Millionen und 87 Millionen Euro durchs Ziel gehen. Zuletzt konkretisierte Rostock zudem, dass jeweils die obere Hälfte der Zielspannen erreicht werden soll. Positive Überraschungen halten wir daher für möglich.

Auch die Dividende ist bei der Cewe-Aktie (540390) immer ein Thema, nachdem es in den vergangenen 15 Jahren stets zu einer Erhöhung kam – zuletzt auf 2,60 Euro. Unterstellt man eine Erhöhung auf 2,70 Euro, liegt die Dividenden-Rendite bei 2,6 Prozent. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 lässt der Aktie Kurs nach oben. Charttechnisch ist der Titel zudem im Bereich um 97 Euro gut unterstützt, so dass Langfristanleger mit limitierten Orders im Bereich um 102 Euro weiter zugreifen können.

Schade, dass die Emittenten auf diesen Wert weiterhin keine Discount-Zertifikate anbieten, die derzeit sicherlich attraktive Konditionen hätten. Die Emissionshäuser dürfen hier gerne nachlegen.

Cewe Stiftung-Aktie (Tageschart): Kampf mit der 100-Euro-Marke

Bildquelle: Cewe Stiftung; Chartquelle: stock3.com