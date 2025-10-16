FlatexDegiro-Aktie // Plus nach Prognose-Anhebung

FlatexDegiro hebt wegen eines anhaltend starken Wachstums und guter Kostendisziplin seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Plusvisionen hatte gestern über die Aktie des Online-Brokers HIER berichtet.

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro und der Konzerngewinn verbesserte sich um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro.

In den ersten neun Monaten bedeutet das einen Umsatz von 410 Millionen Euro, nach 353 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Konzerngewinn liegt in diesem Zeitraum bei 121 (86) Millionen Euro.

FlatexDegiro prognostiziert nun einen Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen Euro beziehungsweise einen Anstieg von zehn bis 15 Prozent. Zuvor war ein Plus von vier bis acht Prozent und ein Erlös von 499 bis 518 Millionen Euro geschätzt worden. Das Konzerergebnis wird nun zwischen 150 und 160 Millionen Euro – plus 34 bis 43 Prozent – erwartet. Die frühere Schätzung ging von einem Zuwachs zwischen 15 und 25 Prozent auf 128 bis 139 Millionen Euro aus.

Die Börse goutiert die Prognose-Erhöhung mit einem deutlichen Kursplus. Die FlatexDegiro-Aktie bleibt im Aufwärtstrend und ist als Investment weiter attraktiv.

Die endgültigen Zahlen legt FlatexDegiro am 21. Oktober vor.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): weiter steil aufwärts