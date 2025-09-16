Siltronic-Aktie // Auftakt zu mehr?

Spannende Dinge tun sich im Chart der Siltronic–Aktie. Es sieht tatsächlich so aus als könnte daraus … Doch Hoffnung gab es für den Wafer–Hersteller in den vergangenen Monaten immer wieder, die allerdings ebenso regelmäßig enttäuscht wurde, wie im März oder zuletzt im Juli/August dieses Jahres. Gelingt diesmal eine nachhaltige Wende?

Mit dem Papier geht es heute kräftig aufwärts, was bedeuten könnte, dass sich bei rund 32 Euro ein Doppelboden entsteht (siehe auch Tageschart unten). Bevor dies der Fall wäre müssten aber noch die Barrieren bei 39 Euro, bei 41 Euro (200-Tage-Durchschnittslinie) und bei 45 Euro überwunden werden. Das würde ein gutes Momentum der Aktie erfordern. Im Juli ging Siltronic der Schwung an der 200-Tage-Linie aus, wodurch es letztlich zu dem Rücksetzer bis auf 32 Euro kam.

Jüngst blickt die Börse auch für Siltronic optimistischer in die Zukunft, nachdem der südkoreanische Halbleiter-Produzent SK Hynix die Serienfertigung eines Breitbandspeicherchips (HBM4 – High Bandwidth Memory 4) bekanntgegeben hatte. Dieser ist für KI-Anwendungen wichtig und könnte auf längere Sicht ein Auftragswachstum bei Siltronic bedeuten.

Das erste Halbjahr 2025 war herausfordernd, weshalb der Umsatz von 694,8 auf 674,8 Millionen Euro im Jahresvergleich sank. Der operative Gewinn (Ebitda) ging von 181,4 auf 164,6 Millionen Euro zurück, die Ebitda-Marge verringerte sich dadurch von 26,1 auf 24,4 Prozent und die Betriebsgewinn–Marge (Ebit-Marge) von 9,9 auf magere 5,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie sackte von 1,59 auf 0,46 Euro ab.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Siltronic mit einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr (zuvor: in der Größenordnung des Vorjahres). Die Ebitda-Marge soll bei 21 bis 25 Prozent liegen. Für das Ebit wird ein deutlicher Rückgang prognostiziert.

Bei Siltronic handelt die Börse lediglich noch die Substanz: Bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 1.185 Millionen Euro findet sich in der Bilanz ein Eigenkapital 2.136 und eine Nettofinanzverschuldung von 903 Millionen Euro. Auf diesem Niveau kann jedes Fünkchen Zuversicht einen Kursanstieg auslösen (siehe SK Hynix). Gleichwohl bleibt die Aktie wegen ihrer Schwankungsanfälligkeit spekulativen Investoren vorbehalten.

Siltronic-Aktie (Tageschart): Doppelboden?

Bildquelle: Siltronic; Chartquelle: stock3.com; Möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine Position Siltronic.