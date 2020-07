Eyemaxx-Vorstand und Gründer Michael Müller hat sich den Privatanlegern in einen IR-Call live gestellt. Den Stream des Vortrags und der Fragerunde können Investoren, die bspw. an der neuen Eyemaxx-Anleihe interessiert sind, weiterhin auf der Seite www.ir-call.com abrufen [hier klicken].

Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de

