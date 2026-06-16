Ceotronics-Aktie // Drang nach Sicherheit hilft

Die Ceotronics-Aktie (540740) hatte am Kapitalmarkt in den vergangenen Monaten einen schweren Stand. So geht es seit Herbst 2025 nahezu kontinuierlich nach unten. Die neuesten Geschäftszahlen zeigen aber, dass der Hersteller von Kommunikationssystemen eine positive Entwicklung genommen hat, was beispielsweise an einem Umsatzrekord ablesbar ist. Und nun kommt auch noch ein neuer Großauftrag hinzu.

Doch der Reihe nach: Im Geschäftsjahr 2025/26 (welches ungewöhnlicherweise zum 31. Mai endet) erzielte der Konzern, der vor allem Polizei, Militär und Sicherheitsbehörden zu seinem Kundenkreis zählt, einen Umsatz von 56,3 Millionen Euro. Dies entspricht einem neuen Rekordwert und einem Plus von 0,9 Prozent zum Vorjahr.

Zuversichtlich stimmt uns aber vor allem der Auftragseingang, der um satte 66,2 Prozent auf 74,6 Millionen Euro geklettert ist. Noch keine Angaben machte der Konzern zum Ergebnis. Jedoch zeigte sich die Verwaltung optimistisch, dass auch beim Gewinn nach Steuern ein Rekordwert erzielt wird. So lag das Ergebnisziel hier bei 5,3 Millionen Euro, was wohl mindestens erreicht worden ist.

Möglich macht diese positive Entwicklung vor allem die hohen Investitionen vieler Staaten, speziell aus Europa, in die innere und äußere Sicherheit. Dazu passt auch die Meldung vom heutigen Dienstag: So wurde Ceotronics von einem europäischen Kunden aus der Verteidigungsindustrie beauftragt, zahlreiche Produkte im Wert von rund 12,5 Millionen Euro zu liefern. Somit wächst der Auftragsbestand weiter. Denn umsatzwirksam wird der Deal erst im Q1 des kommenden Geschäftsjahres 2027/28. Schade nur, dass Ceotronics keine Details zu dem Auftrag veröffentlichen darf, also weder den Auftraggeber noch die genauen Produkte nennen wird.

Es zeigt aber, dass die Gesellschaft weiter gut im Geschäft ist und die Produkte den Nerv der Zeit treffen. Daher konnte sich auch die Aktie von ihrem Zwischentief bei 8,90 Euro lösen und wieder die Zehn-Euro-Marke erreichen. Zum Zwischenhoch aus dem Herbst 2025 bei 16,70 Euro ist der Weg noch weit, ein Anfang scheint aber gemacht.

Dabei ist das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2026/27 von rund elf noch günstig bewertet. Hinzu kommt eine Dividenden-Rendite von immerhin zwei Prozent, wobei wir aber schon für das nun beendete Geschäftsjahr mit einer Erhöhung der Zahlung von 0,20 Euro auf 0,25 Euro pro Aktie kalkulieren.

Charttechnisch ist allerdings der Abwärtstrend noch intakt. Mit einer Bewegung in Richtung der Elf-Euro-Marke müsste dieses Negativum aber bald beseitigt sein. Dann wäre zunächst Platz bis in die Widerstandszone bei 14 Euro.

Wir stufen die Ceotronics-Aktie als einen Gewinner der verstärkten Bemühungen der Staaten nach Sicherheit und Verteidigung ein, der bislang vom Kapitalmarkt kaum berücksichtigt worden ist. Langfristanleger können daher Stücke in den kommenden Tagen mit limitierten Orders ins Depot holen.

Ceotronics-Aktien (Tageschart): Versuch der Bodenbildung

Bildquelle: Ceotronics; Cahrtquelle: stock3.com