Während andere Automobil-Hersteller mit dem Leben ringen, feiert die Aktie von Tesla freudig neue Rekorde. Die Vor-Corona-Hochs sind bereits wieder überwunden und das Wunderunternehmen aus Kalifornien ist an der Börse mit 158 Milliarden Euro mehr wert als Volkswagen, Daimler und BMW zusammen (145 Milliarden Euro). So wird das gemacht.

Anscheinend geht die Börse davon aus, dass Tesla die Krise der Automobil-Industrie unbeschadet oder sogar gestärkt überstehen wird. Die Spekulation: Tesla übernimmt die Weltherrschaft und es gibt keinerlei Alternativen zur E-Mobilität.

Zumindest setzt Tesla wohl darauf und will nun vom Rohstoff-Konzern Glencore tonnenweise Kobalt für seine Batterieproduktion in den Gigafactories in Schanghai und Berlin kaufen.

Kobalt schürfen oft ein sehr schmutziges Geschäft, das von moderner Sklaverei, Ausbeutung und Kinderarbeit beispielsweise im Kongo geprägt ist.

Aber die Börse sieht Tesla so ziemlich alles nach. Die Aktie steigt nach dem Kobalt-Gerücht weiter. Mit dem neuen Allzeithoch wurde auch der mittelfristige Aufwärtstrend bestätigt, auch wenn der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie recht gewaltig ist.

Tesla-Aktie (Tageschart): neues Hoch als Trendbestätigung



Bildquelle: Tesla

Tesla-Aktie // Neues vom Wunderweltherrschaftsunternehmen was last modified: by