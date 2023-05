Ceconomy-Aktie // Nach Kurseinbruch mit dickem Rabatt kaufen

So schlecht lesen sich die Ceconomy-Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (per 30.9.) gar nicht. Denn der Elektronikhändler, zu dem MediaMarkt und Saturn gehören, steigerte den von Januar bis März den Umsatz und verbesserte das operative Ergebnis. Trotzdem verlor der Kurs an diesem Montag in der Spitze mehr als zwölf Prozent und setzte auch am heutigen Dienstag die Talfahrt fort.

Auf der Erlösseite kam es im zweiten Quartal zu einem Plus von 6,4 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, womit sich nach sechs Monaten ein Zuwachs von 5,5 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro ergibt. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kam es immerhin zu einer klaren Verbesserung von -58 Millionen Euro auf -23 Millionen Euro. Nach dem starken Q1 mit dem ertragsstarken Weihnachtsgeschäft steht hier nun ein Plus von 207 Millionen Euro, womit der Vorjahreswert von 216 Millionen Euro nahezu erreicht ist.

Dabei zeigen sich durchaus noch Corona-Folgen. Während nämlich das Online-Geschäft rückläufig war, kam es im stationären Handel – nach dem Ende aller Covid-19-Beschränkungen – zu einem klaren Absatzplus. Karsten Wildberger sieht zudem beim eingeleiteten Transformationsprozess bedeutende Fortschritte. Zudem bestätigte der Firmenchef die Ziele für 2022/23, wonach das Unternehmen währungs- und portfoliobereinigt ein leichtes Umsatzplus und eine deutliche operative Ertragsverbesserung erreichen wird.

Trotzdem kam der Kurs massiv unter die Räder, da der Markt noch bessere Werte erhofft hatte und die Ceconomy-Aktie (725750) in den Vortagen schon gesucht war. Zudem stellte Wildberger den Ausblick – mit Blick auf das aktuelle Wirtschaftsumfeld – unter Vorbehalt. Direktengagements tätigen daher aktuell nur Trader, die auch technische Signale im Blick haben. Längerfristige Anleger warten hingegen zunächst eine Kursberuhigung ab.

Spannend erscheinen aber Discount-Zertifikate, da die hohe Volatilität der Aktie für ausgezeichnete Konditionen sorgt. Unser Favorit ein Rabatt-Papier (SQ35ZT) mit Bewertungstag am 15. Dezember 2023. Geht die Aktie dann unter dem Cap von 2,00 Euro durchs Ziel, bezieht der Anleger pro Zertifikat eine Aktie. Der Einstandskurs liegt dann bei 1,77 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Verweilt die Aktie hingegen über der Zwei-Euro-Marke ist dies auch kein Beinbruch. Denn dann gibt es für den Zertifikate-Käufer 2,00 Euro in Cash, woraus sich eine Maximalrendite von 13,0 Prozent oder hochgerechneten 21,7 Prozent p.a. errechnet.

Ceconomy-Aktie (Tageschart): Heftiger Kurseinbruch

