Beaconsmind-Aktie \\ Tech-Unternehmen will an die Frankfurter Börse

Wenn alles glatt geht, könnte es an der Frankfurter Börse im Frühjahr spannenden Zuwachs geben. Beaconsmind steht in den Startlöchern für eine Notierung im Börsensegment Scale. Das Technologieunternehmen nimmt für sich in Anspruch, die Lücke zwischen Onlinewelt und stationärem Handel zu schließen. Für die Händler sollen damit Umsatz und Effizienz auf der bestehenden Verkaufsfläche gesteigert und den Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis beschert werden. Um das zu erreichen, rüstet Beaconsmind Läden mit Bluetooth-Sendern aus und bietet eine Softwarelösung, mit der den Käufern in den Geschäften personalisierte Kaufvorschläge gemacht werden können. Location Based Marketing nennt sich das Ergebnis. Die Datengrundlage dafür stammt aus dem Verhalten der Käufer in den Onlineangeboten und Apps der jeweiligen Händler sowie direkt im Laden.

Für die Beaconsmind-Lösung haben sich in den nunmehr rund sieben Jahren Unternehmensgeschichte schon einige globale Einzelhandelsschwergewichte entschieden. Als Referenzkunden finden sich auf der Unternehmenswebsite die Wohnaccessoire-Kette Depot ebenso wie die dänische Supermarktkette Bilka oder Adidas und das italienische Modelabel Roberto Cavalli. Jüngst wurde die tschechische Modegruppe Prodes als Neukunde gewonnen.

Gut die Hälfte des Umsatzes macht Beaconsmind aktuell noch in Europa. Aber längst schon ist das Unternehmen auch signifikant in Asien aktiv. Der Unternehmensgründer und CEO Max Weiland will dort in naher Zukunft bereits fast 40 Prozent der Umsätze erwirtschaften. Deutliches Potenzial dürfte zudem die Zusammenarbeit zwischen Beaconsmind und SEED haben, dem Beteiligungsvehikel der Herrscherfamilie von Dubai. Immerhin zählen zu dessen Investments unter anderem Emirates und Jumeirah und die Technologie von Beaconsmind ist nicht nur im Einzelhandel einsetzbar.

Zur Finanzierung des künftigen Wachstums hat das Unternehmen im Rahmen einer Kapitalerhöhung Ende 2021 insgesamt 5,8 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Zeichner des gesamten Volumens soll dabei ein institutioneller Investor gewesen sein, der laut Marktkreisen über reichlich Kapitalmarkterfahrung und einen hervorragenden Track Record verfügen soll.

Im Vorfeld des geplanten Börsengangs in Frankfurt ist die Aktie von Beaconsmind (A2QN5W) bereits seit einiger Zeit an der Euronext in Paris notiert. Die Kursentwicklung war dabei zunächst wenig erbaulich, seit Ende 2021 scheint aber ein Boden gefunden zu sein. Die aktuelle Notiz liegt bei rd. 12 Euro. Auf diesem Niveau könnte es reichlich Luft nach oben geben. Mit Hauck Aufhäuser Lampe und der Baader Bank covern bereits bekannte Adressen das Papier und die sehen derzeit Kursziele von 34 Euro beziehungsweise 27,50 Euro. Daher dürfte es spannend werden, wie sich das Papier nach dem Frankfurter Börsendebüt schlägt.

Bildquelle: Geralt / Pixabay

