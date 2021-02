Delignit-Aktie // Rentabler als erwartet

Das nennen Charttechniker einen ziemlich perfekten Kursverlauf: Zunächst die lange Bodenbildung der Delignit-Aktie im Bereich zwischen vier und fünf Euro von Herbst 2019 bis Ende 2020, dann der dynamische Anstieg über die Abwärtstrendlinie bei damals sechs Euro, später der Pullback zur Ausbruchslinie mit anschließender erneuten Aufwärtsbewegung bis auf aktuell 7,45 Euro. Inzwischen hat auch die 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben gedreht, was ebenfalls positiv ist.

Nun hat Delignit, ein Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, beispielsweise für den Innenausbau von Caravans und Leichtkraftwagen (Transportern), vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die besser als die Prognose vom Sommer 2020 ausfielen. Zwar sank der Konzernumsatz von 64,4 auf 58,7 Millionen Euro, doch konnte das operative Ergebnis (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 5,6 Millionen Euro gesteigert werden. Das würde einer recht ordentlichen Marge von 9,8 Prozent, nach 7,1 Prozent, entsprechen.

Zudem ist es Delignit gelungen die Nettofinanzschulden zum Jahresende 2020 auf 3,7 Millionen Euro zu reduzieren, nachdem zum Halbjahr noch 11,9 Millionen Euro ausgewiesen wurden.

Die Ebitda-Marge von fast zehn Prozent ist eine sehr positive Überraschung. Schätzungen waren von acht Prozent bei einem Umsatz von bis zu 56 Millionen Euro ausgegangen. Zehn Prozent war von Delignit erst in fernerer Zukunft angepeilt worden, dann bei einem Umsatz von 100 Millionen Euro.

Das Unternehmen hat während der Pandemie offenbar seine Hausaufgaben gemacht. Das dürfte sich (weiter) sehr positiv auf die Zahlen auswirken, wenn sich die Konjunktur weiter festigen sollte. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2020, wie zu hören ist, verzeichnet Delignit eine sehr gute Abrufsituation im Marktbereich der leichten Nutzfahrzeuge. Gute Aussichten.

Delignit-Aktie (Tageschart): schöne Aufwärtsbewegung



Bildquelle: Delignit

