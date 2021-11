Mit der Aktie des Modehändlers About You (größter Teilhaber ist der Otto-Konzern) ging es in diesem Jahr vor allem eines: bergab. Die hiesige Börse honorierte nicht den unbedingten Wachstumskurs der Geschäftsleitung. Gut, das Online-Modehaus ist noch immer gut 3,5 Milliarden Euro wert, aber gegen die Freudenhauspreise an den US-Börsen für Aktien in diesem Bereich ist das natürlich ein Klacks.

Aber es gibt wieder Hoffnung für die Optimisten: Seit der Präsentation des Halbjahresberichts (bis 31.August) am 9. November steigt der Kurs und zwar kräftig. Inzwischen wirkt es so, als wolle das Papier ernsthaft eine Trendwende vollziehen. Unterstützt wird diese Szenario von einer positiven Markttechnik (MACD, siehe Tageschart unten).

Der Halbjahresbericht wies zwar einen Umsatzanstieg von 513 auf 818 Millionen Euro aus, doch dieses Erlösplus wurde auch mit ein deutlich höheren Kosten erkauft. Der Materialaufwand stieg von 319 auf 484 Millionen Euro, der Personalaufwand verdoppelte sich fast auf 42 Millionen Euro und die sonstigen Aufwendungen kletterten von 201 auf 350 Millionen Euro.

Dadurch stieg der Betriebsverlust (Ebit) von 29 auf 58 Millionen Euro (Periodenverlust: 30 beziehungsweise 59 Millionen Euro). Wann About You Gewinne erwirtschaften wird ist offen. In diesem Jahr sicher nicht, trotz eines geplanten Umsatzanstiegs von rund 50 Prozent, da die Mehreinnahmen konsequent in Expansion investiert werden sollen.

Die Börse scheint sich mit dieser Vorstellung immer besser zu arrangieren. Spekulativ eingestellte Anleger könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen, um so vom wachsenden Online-Modemarkt zu profitieren. Die Profitabilität wird bei About You allerdings noch auf die warten lassen.

About You-Aktie (Tageschart): Wille zur Trendwende?



Chartquelle: Guidants.com; Bildquelle: About You

About You-Aktie // Hoffnung für die Optimisten was last modified: Von