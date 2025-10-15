FlatexDegiro-Aktie // Höheres Kursziel

Der Chart der FlatexDegiro–Aktie sieht nach wie vor sehr gut aus: Der seit Dezember 2022 bestehende Aufwärtstrend hat sich im Dezember 2024 nochmals beschleunigt und ist weiter intakt (siehe auch Tageschart unten). In diesem Jahr ging es in Stufen, jeweils nach kurzen (gesunden) Konsolidierungsphasen, nach oben – so auch jetzt.

Das August–Hoch wurde jüngst zügig überwunden und der Kurs bewegt weiter gen Norden. Am Steigen ist auch die 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie verläuft derzeit bei 23,25 Euro, während die Aktie bei 31,60 Euro notiert – und fungiert quasi als dynamische Unterstützung.

Charttechnisch wirkt das konstruktiv, auch wenn womöglich der steile Trend nicht gehalten werden kann. Fundamental hat FlatexDegiro den Zuwachs von 34.000 neuen Kunden im September auf nun 3,38 Millionen gemeldet. Im Monatsvergleich hat die Zahl damit um ein Prozent und im Jahresvergleich um 14 Prozent zugenommen.

Die Anzahl der Transaktionen verbesserte sich im September im Monatsvergleich um 16 Prozent und im Jahresvergleich um 42 Proezent auf 6,27 Millionen. Hier macht sich wohl auch die gute Stimmung oder die höhere Volatilität an den Börsen und bei den Krypto-Währungen bemerkbar.

Die Kurs-Dynamik und auch die Börsen sprechen derzeit für die Aktie des Online-Brokers. Neue Zahlen, zum dritten Quartal, gibt es am 21. Oktober. Die Analysten der Citigroup haben aktuell das Kursziel für die FlatexDegiro-Aktie von 32,00 auf 37,50 Euro angehoben und vergeben das Rating Buy.

Nachtrag vom 16. Oktober 2025: FlatexDegiro hebt wegen eines anhaltend starken Wachstums und guter Kostendisziplin seinen Ausblick für das laufende Jahr an. HIER auf Plusvisionen weiterlesen.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): intakter Aufwärtstrend

