Wolftank Adisa-Aktie // Nur eine Delle

Corona hat bei der Wolftank Adisa-Gruppe im ersten Halbjahr zu einem heftigen Einbruch geführt: Der Umsatz sackte 26,06 auf 12,86 Millionen Euro ab. Das liegt vor allem an den Lockdowns in China und Italien. Der Betriebsgewinn (Ebitda) verringerte sich von 2,92 auf 0,33 Millionen Euro. Immerhin ist er noch positiv. Wolftank Adisa hat recht schnell umgesteuert. Das Ebit ist mit minus 0,42 (plus 2,14) Millionen Euro dennoch in die Verlustzone gerutscht.

Für das Gesamtjahr geht Wolftank Adisa von einer mutigen Umsatz-Spanne zwischen 46 und 56 Millionen Euro und einem Ebitda zwischen 2,6 und 5,6 Millionen Euro aus. Allerdings darf es dann keinen zweiten Lockdown geben, selbst wenn die Reisefreiheit der Mitarbeiter eingeschränkt wäre. Für 2021 wird ein sehr positiver Geschäftsverlauf erwartet.

Bislang wurden wohl Kundenaufträge nicht storniert, sondern nur verschoben. Das Geschäftsmodell hat sich einstweilen als robust erwiesen. Wolftank Adisa saniert Umweltschäden und Tankanlagen und ist in Neuentwicklungen im Bereich der Wasserstoff-Produktion tätig. Zudem bietet das Unternehmen Ingenieursdienstleistungen für LNG-Tankanlagen. Wolftank Adisa ist weltweit tätig und verfügt mit selbst entwickelten Hightech-Epoxidharzen über spezielle Anwendungstechnologien.

Die Dienstleistungen von Wolftank Adisa werden in den kommenden Jahren (stark) gefragt sein. Traditionelle Tankstellen werden verschwinden und zugleich neue Tankstellen (Wasserstoff, Flüssigmethan) entstehen. Corona sollte somit nur eine Delle in der Geschäftsentwicklung der Wolftank Adisa darstellen. Positiv könnte sich auch die erfolgte Akquisition der Rovereta [siehe auch hier] mit der Option auf die Akquisition der Petroltecnica auswirken.

Montega bleibt bei einem Kursziel von 38 Euro und einem Kaufen als Rating.

Doppelt hält besser: Dauerhafte Vorteile + 1,00 % Zinsen p. a. bei Depotwechsel. Jetzt hier wechseln.

Wolftank Adisa-Aktie (Tageschart): Erholung



Bildquelle: Kurt Michel / pixelio.de

Wolftank Adisa-Aktie // Nur eine Delle was last modified: by