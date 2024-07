Siemens Healthineers-Aktie // Auf der Pirsch – nach oben

Wird die Aktie von Siemens Healthineers den Sprung über die wichtige Chart-Zone von 57/58 Euro schaffen? Seit 2022 befindet sich das Papier in einem flachen und seit September 2023 auch in einem steileren Aufwärtstrend (siehe auch Tageschart unten). Aktuell notiert die Aktie von 55,40 Euro, also kurz vor der entscheidenden Barriere.

Gelänge der Sprung darüber, könnte es durchaus schnell bis auf 66/67 Euro nach oben gehen, dem Hoch aus dem Jahre 2021. Dafür spräche, dass auch die 200-Tage-Durchschnittslinie Ende Mai nach oben gedreht hat.

Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2024 stehen am 31. Juli an. Im zweiten Quartal lag das Umsatzwachstum bei drei Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 822 Millionen Euro, woraus sich eine bereinigte Ebit-Marge in Höhe von 15,1 Prozent errechnete. Nach Steuern verbesserte sich der Gewinn um stattliche 297 Prozent auf 431 Millionen Euro, was bereinigt 0,55 Euro je Aktie sind. Der freie Cash-flow erreichte schöne 120 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Siemens Healthineers ein Umsatzplus zwischen 4,5 und 6,5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 2,10 und 2,30 Euro. Daraus würde sich im Mittel derzeit ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,2 ergeben.

Die Aktie von Siemens Healthineers ist mit diesem KGV sicherlich kein Schnäppchen, wobei die gute Marge die Bewertung wieder relativiert, zudem ist das Unternehmen im aussichtsreichen und konjunkturrobusten Medizintechnik-Segment tätig. Zurzeit sieht es so aus als sei die Aktie gewillt, den langjährigen Widerstand überwinden zu wollen. Mutige Anleger könnte sich schon jetzt positionieren, konservativere Naturen warten ein Bruch der Barriere ab.

Siemens Healthineers-Aktie (Tageschart): massive Barriere voraus

Bildquelle: Siemens Healthineers; Chartquelle: stock3.com