FlatexDegiro-Aktie // Helfen Analysten über den Abwärtstrend?

Die FlatexDegiro–Aktie bewegt sich aktuell wieder aufwärts, womit sich die Haltelinie im Bereich von 29 Euro in der jüngsten Konsolidierung als robust erwiesen hat. Nach der Veröffentlich der Rekordzahlen zum ersten Quartal – Plusvisionen hatte HIER berichtet – war es zunächst zu Kursverlusten gekommen. Nach dem Rücksetzer von knapp 39 Euro auf 30 Euro (siehe auch Tageschart unten) wurde aber auf diesem Niveau ein charttechnischer Boden gefunden.

Zur Erinnerung: Im Zeitraum von Januar bis März 2026 steigerte der Online-Broker den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 19 Prozent auf 174 Millionen Euro und das Konzernergebnis um 28 Prozent auf 54 Millionen Euro. Damit erzielte FlatexDegiro erstmals in der Unternehmensgeschichte ein Quartals-Konzernergebnis von mehr als 50 Millionen Euro.

Nach diesem Jahresauftakt bestätigt FlatexDegiro die Jahresprognose für 2026: So wird beim Gesamtjahresumsatz gegenüber dem Rekordjahr 2025 ein weiterer Anstieg um fünf bis zehn Prozent auf 588 bis 616 Millionen Euro erwartet und beim Konzernergebnis ein Anstieg von fünf bis 15 Prozent auf 168 bis 184 Mio. Euro. Bis 2027 strebt der Online-Broker einen Jahresumsatz von rund 650 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von rund 200 Millionen Euro an.

Am 2. Juni beschloss die Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 30 Cent je Aktie, was einer Gesamtausschüttung von rund 32 Millionen Euro entspricht. Aktuell errechnet sich daraus eine Dividenden–Rendite von 0,8 Prozent.

Zuletzt hatte es auch optimistische Analysten–Stimmen gegeben, so hat Barclays die FlatexDegiro-Aktie mit einem Overweight und einem Kursziel von 41 Euro in das Rating aufgenommen. Als Begründung wurde das schnelle Ergebniswachstum und die gute geografische Positionierung genannt.

Zuvor erhöhte Berenberg das Kursziel für FlatexDegiro von 45 auf 48 Euro. Auch Berenberg ist angetan vom hohen Gewinnwachstum bei einer zugleich moderaten Bewertung in der Peer Group.

FlatexDegiro bleibt ein spannendes Investment im Finanzsektor. Charttechnische Kaufsignale entstehen bei einem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends (ist angeknackst) und bei Kursen über dem bisherigen Hoch von knapp 42 Euro.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Gelingt der Bruch des Abwärtstrends?

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com; Transparenzhinweis und möglicher Interessenskonflikt: Zwischen Plusvisionen und Flatexdegiro besteht eine Vereinbarung über eine entgeltliche Berichterstattung