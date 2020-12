Lloyd Fonds-Aktie // Prognose angehoben

Die positive Börsenentwicklung macht sich auch bei Lloyd Fonds bemerkbar: Von der sehr positiven Entwicklung der Kapitalmärkte im November 2020 partizipierten die Fonds des Unternehmens, insbesondere der Mischfonds Lloyd Fonds WHC Global Discovery. Mit einer Performance von rund 16 Prozent seit Anfang 2020 erreichte der Fonds zum 4. Dezember ein Allzeithoch.

Lloyd Fonds erwartet eine erhebliche Performance–Fee aus dem WHC in Höhe von mehr 7,5 Millionen Euro. Der WHC erzielte seit Auflegung am 1. Oktober 2010 eine durchschnittliche Wertentwicklung von mehr als 9,75 Prozent pro Jahr. Eine jährliche Performance in dieser Höhe bedeutet, dass der WHC bei einem derzeitigen Fondsvolumen von rund 500 Millionen Euro und einer Hurdle-Rate von vier Prozent eine Erfolgsbeteiligung von mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr erwirtschaftet.

Im zweiten Halbjahr wird mit Hinzurechnung der Performance-Fee des WHC nun ein positives Konzernperiodenergebnis in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2020: minus 3,8 Millionen Euro) erwartet. Das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Halbjahr 2020 wird voraussichtlich 3,2 Millionen Euro (minus 2,4 Millionen Euro) betragen.

Bei den verwalteten Assets under Management (AuM) der Lloyd Fonds in den drei Geschäftsfeldern Lloyd Fonds, Lloyd Vermögen und dem FinTech Laic wird ein deutliches Plus von 45 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Lloyd Fonds-Aktie strebt sei Frühjahr steil nach oben. Zurzeit konsolidiert sie etwas. Ein Rückgang bis in den Bereich von 5,50 Euro ist durchaus wahrscheinlich und charttechnisch gesund.

Lloyd Fonds-Aktie (Tageschart): Unterstützungszone im Bereich von 5,50 Euro



Bildquelle: Bundesbank

