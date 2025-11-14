Shelly-Aktie // Reizvoll durch Wachstum und Profitabilität

Die Shelly Gruppe, Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen, übertraf bei den Neunmonatszahlen die Erwartungen des Markts um zehn bis 15 Prozent: Der Umsatz kletterte im Konzern um beachtliche 33,8 Prozent auf 86,9 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich dazu überproportional um 44,7 Prozent auf 21,9 Millionen Euro. Die Ebit-Marge legt somit nochmal von 23,3 auf 25,2 Prozent zu – und liegt damit über den mittelfristigen Planungen. Zum Ende des dritten Quartals betrug die Ebit-Marge 29,5 Prozent, nach 18,4 Prozent im dritten Quartal 2024.

Unter dem Strich blieb ein Konzernergebnis von 18,5 Millionen Euro, was ein Plus von 34,5 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum darstellt.

Beachtlich: Die Eigenkapitalquote kommt aktuell (30. September 202 ) auf 82,4 Prozent, getrieben durch den Beitrag des Nettoergebnisses zum Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in in der Bilanz mit 181,8 Millionen Euro ausgewiesen. Der Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Neunmonatszeitraum 2025 auf 6,9 Millionen Euro. Der Kassenbestand erhöhten sich auf 15,7 Millionen Euro. An der Börse wird Shelly derzeit mit 971 Millionen Euro gehandelt.

Shelly bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz zwischen 145 und 155 Millionen Euro sowie einem Ebit zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei 106,7 Millionen Euro und das Ebit bei 25,7 Millionen Euro.

Shelly zeigt nach wie vor eine starke Entwicklung über den Marktdurchschnitt hinaus. Die Nachfrage nach den Smart-Home-Produkte ist offenbar ungebrochen hoch und wird zunehmend auch von professionellen Anbietern getragen.

Neue Produkte befinden sich in einer Hochlaufphase: Smarte Türschlösser sollen in mehreren Varianten, von Premium- bis zu kosteneffizienten Modellen, eingeführt werden und ergänzen das bestehende Angebot im Smart-Home-Bereich. Auch die neuen Shelly-Kameraprodukte könnten für das deutsch-bulgarische Unternehmen eine zusätzliche und wachstumsstarke Produktkategorie bedeuten. Shelly wirk gut aufgestellt für die Zukunft.

Der Aktienkurs hält sich entsprechend gut auf hohem Niveau, bei rund 53 Euro. Das Papier bleibt ein reizvolles Investment, gerade mit Blick auf Wachstum und Marge, auch wenn die Bewertung optisch sicherlich nicht günstig ist. Bei Kursen über 58 Euro sollten sich positive charttechnische Impulse ergeben.

Shelly-Aktie (Tageschart): Konsolidierung vor nächstem Aufwärtsschub?

Bildquelle: Shelly; Chartquelle: stock3.com



