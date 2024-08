Foris-Aktie // Gut in Form

Der Prozessfinanzierer Foris besticht in den vergangenen Monaten (siehe auch Tageschart unten) durch eine beeindruckende Kursentwicklung. Technisch hat sich eine umgekehrt Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausentwickelt, die Anlass für weiteren Optimismus bietet, insbesondere, wenn die Widerstandszone um 2,70 Euro überwunden werden sollte.

Aufwärtsschub bekam die Aktie jüngst durch erfreuliche Halbjahreszahlen 2024: Foris verbesserte den Umsatz um rund 32 Prozent auf 15,2 Millionen Euro. Der Rohertrag wuchs um fast zwölf Prozent auf 4,1 Millionen Euro und der Betriebsgewinn (Ebit) lag bei 2,2 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

„Entscheidend für das gute Zwischenergebnis sind einige erfolgreich beendete Verfahren im Bereich Prozessfinanzierung, darunter auch ein größeres Verfahren, das langjährig finanziert war. Hinzu kam ein abermals starkes Geschäft mit dem Verkauf von Vorratsgesellschaften und zugehörigen Dienstleistungen.“ Frederick Iwans, Vorstand Foris

Die Erfolge in der Prozessfinanzierung zeigen sich in starken Mittelrückflüssen, die sich in diesem Jahr – bereits erfolgt oder in Kürze erwartet – auf knapp zehn Millionen Euro summieren. Dieser Cash-flow schafft eine solide Kapitalstruktur des Unternehmens und eröffnet Möglichkeiten weitere großvolumige Verfahren neu zu finanzieren.

Auch eine Folge des guten Cash-flows: Foris betreibt derzeit ein Aktienrückkaufprogramm mit dem Ziel, eigene Aktien im Wert von bis zu 900.000 Euro (ohne Nebenkosten) zu erwerben und in der Folge einzuziehen.

Das ausgebaute Portfolio der Prozessfinanzierung zeigt bei Foris Erfolge; das lässt auch für die Zukunft hoffen. Hinzu kommt das Geschäft mit den Vorratsgesellschaften und Services, wo Foris die Marktführerschaft weiter ausbauen konnte. Allerdings ist das Geschäftsmodell äußerst volatil, was (Jahres-) Prognosen schwierig macht.

Derzeit ist Foris an der Börse mit 12,1 Millionen Euro bewertet, bei einem Eigenkapital von 17,3 Millionen Euro und einem Zahlungsmittelbestand von 1,5 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition hat sich um 1,9 Millionen Euro auf minus 2,6 Millionen Euro verbessert. Insgesamt ist das keine ambitionierte Bepreisung des Unternehmens. Ein Investment verlangt jedoch Nervenstärke, trotz der von Foris betriebenen Kurspflege.

Foris-Aktie (Tageschart): Formation mit Aufwärtspotenzial

Bildquelle: Foris; Chartquelle: stock3.com