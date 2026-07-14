Siltronic-Aktie // Neuer Schub durch Micron-Globalwafers-Deal?

Die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic [HIER zuletzt berichtet] konsolidierte jüngst, nach einem steilen Anstieg im April/Mai im Bereich von 90 Euro. Zuletzt gab es eine Bärenfalle und zuvor eine Bullenfalle. Eine finale Richtungsentscheidung steht aus.

Im Juni sah es zeitweise so aus, mit dem Sprung über 100 Euro als könnte die Siltronic-Aktie weiter nach oben wegziehen. Doch da war die Börse wohl zu optimistisch. Das Siltronic-Papier rutschte wieder auf 80 Euro ab, die Unterstützung bei rund 86 Euro konnte das nicht verhindern.

Da schien ein weiteres Absacken auf 70 Euro wahrscheinlich, aber auch hier hatte der Markt anderes vor und schickte den Kurs wieder an die 90-Euro-Marke heran – aktuell notiert Siltronic bei 95,90 Euro.

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Beflügelt hat dabei wohl auch eine Meldung, wonach der US-Chiphersteller Micron Technology 500 Millionen Dollar beim taiwanesischen Wafer-Hersteller Globalwafer investiert. Das Geld sei für den Ausbau der Produktionskapazitäten am amerikanischen Globalwafer-Standort in Sherman im US-Bundesstaat Texas vorgesehen. Globalwafer wollte vor Jahren Siltronic übernehmen, scheiterte aber damit [siehe auch HIER].

Daraus könnte geschlossen werden, dass sich Micron um die Liefersicherheit von Wafern sorge und deshalb in eine belastbare Lieferkette investiere. Mit dem Deal soll sich Micron in den kommenden zehn Jahren 300-Milimeter-Wafer von Globalwafer reserviert haben.

Da Siltronic auch in der Wafer–Fertigung tätig ist, könnten die Münchner von einer möglichen Wafer-Knappheit über höhere Bestellungen und Margen profitieren, so die Spekulation der Anleger.

Grundsätzlich könnte an dieser Überlegung etwas dran sein, da der Bedarf an Chips ständig wächst, nicht nur durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Der Börse scheint diese Vorstellung einstweilen zu gefallen, wie der derzeitige Kurs zeigt.

Charttechnisch mit dem erneuten Anstieg über die Barriere bei 93 Euro eine wichtige Hürde genommen. Für die Fortsetzung der Hausse wäre es wichtig, wenn auch das Juni-Hoch bei knapp 105 Euro überwunden würde. Grundsätzlich bleibt die Siltronic-Aktie als Teil des Halbleiter–Zuliefersystems reizvoll, aber spekulativ.

Siltronic-Aktie (Tageschart): Konsolidierung im Aufwärtstrend oder Top?

Bildquelle: Siltronic; Chartquelle: stock3.com