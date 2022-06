Immobilie // So wird sie als alternative Kapitalanlage sinnvoll

Wer Gespartes oder eine Erbschaft kapitalbringend anlegen will, hat es aktuell nicht leicht. Zinsbringende Sparanlagen gibt es nicht mehr und nicht jeder möchte sich mit Aktien oder Fonds am ständigen Hoch und Runter der Börsen in den heutigen weltpolitisch schwierigen Zeiten beteiligen. Doch ob zur Altersvorsorge oder einfach zum Vermögensaufbau – sehr beliebt sind nach wie vor Immobilien. Doch lohnt sich das für jeden?

Welche Immobilien sind gute Investments?

Da vor allem in Großstädten die Immobilienpreise stark steigend sind, sollte man sich gut überlegen, ob sich eine Investition lohnt. Wichtige Voraussetzungen sind vor allem die Lage in der direkten Umgebung und in einer insgesamt interessanten und attraktiven Region. Vor allem, wenn das Haus oder die Wohnung nicht für die Eigennutzung gedacht ist, sind eine gute Infrastruktur und eine ideale Verkehrsanbindung wichtig. Die Attraktivität der gesamten Region und deren wirtschaftlichen Perspektiven spielen dabei ebenso eine Rolle. Die Immobilie sollte zudem auf jeden Fall eine gute Substanz aufweisen und keine versteckten Probleme oder Mängel haben. Denn was nützt die tollste Lage, wenn der Kaufpreis zum eigentlichen Zustand überhöht ist oder sich im Laufe der Zeit ungeahnte Kosten für Reparaturen und Sanierungen auftun?

Suche in Eigenregie oder mithilfe von Fachleuten

Der Immobilienmarkt kann sehr undurchsichtig sein. Das selbstständige Suchen setzt Zeit, Sachverstand und Marktkenntnis voraus. Wer das nicht hat, kann auch die Arbeit von spezialisierten Dienstleistern zur Immobilienvermittlung nutzen. Unternehmen wie beispielsweise der Immobilienvertrieb in Köln haben jahrelange Erfahrung beim Kauf und auch Verkauf von Immobilien. Ebenso sind sie Experten im Bereich von Immobilienportfolios, die den Interessenten die Entscheidung erleichtern. Ob Neubau oder Bestandsimmobilie – die Fachleute wissen, welche bestehenden Objekte kapitalbringend sind und ob bei Eigenheimbaufirmen der Auftragsbestand gut ist und somit keine Probleme bei der Vertragserfüllung zu erwarten sind.

Welche Form als Kapitalanlage am besten?

Für eine gute Rendite hat man mit einem Immobilienkauf unterschiedliche Möglichkeiten. Je nach Budget kommt eine einzelne Wohnung, ein Mehr- oder ein Einfamilienhaus sowie eine ganze Mietshäuseranlage in Betracht. Eine Eigentumswohnung hat den Vorteil, dass sie sowohl als Renditeobjekt wie auch zur eigenen Nutzung innerhalb der Familie ganz nach Lebenssituation genutzt werden kann. Einfamilienhäuser sind, außer sie sind konkret bereits auch für eine private Nutzung anvisiert, als reines Renditeobjekt nicht ganz so attraktiv, da Renovierungskosten oder andere Investitionen nicht auf mehrere Parteien umgelegt werden können.

Die Immobilie finanzieren

Ein optimales Darlehen muss zu den monatlichen finanziellen Möglichkeiten passen. Zur Kalkulation können die zu erwartenden Mieteinnahmen mit einbezogen werden. Bei selbst genutzten Immobilien ist ein großer Eigenkapitalsanteil vorteilhaft. Bei Kapitalanlageimmobilien sollte dagegen nicht mehr als ca. 20 % davon eingesetzt werden, da die Zinskosten steuerliche Vorteile bedeuten. Auch Banken berücksichtigen bei ihrer Kalkulation der Kreditvergabe bei Zweitimmobilien ebenso vor allem die Erträge, die ein Objekt abwerfen wird.

Fazit: Abhängig vom Budget und der persönlichen Situation kann eine Immobilie ein lohnendes Investment sein. Die Lage und die bauliche Substanz sind besonders entscheidende Kriterien beim Kauf. Wem das nötige Fachwissen oder die Zeit für die Auswahl von passenden Objekten fehlt, findet bei spezialisierten Immobilienvermittlungs-Dienstleistern die perfekte Unterstützung.

Bildquelle: Deutsche Bundesbank

