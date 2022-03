Lanxess-Aktie // Optimismus sorgt für Erholung

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch den Kurs der Lanxess-Aktie (547040) kräftig durchgeschüttelt: Das Papier rutschte von einem Niveau im Bereich um 60 Euro kräftig ab, bis auf ein Zwischentief bei 33,47 Euro. Aktuell bewegt sich das Papier aber wieder nach oben. Die 40-Euro-Marke konnte die Aktie dabei schon zurückerobern. Gute Zahlen für 2021 und ein optimistischer Ausblick sollten weiteren Rückenwind geben.

2021 klettere der Konzernumsatz um 23,8 Prozent auf 7,58 Milliarden Euro, wozu allerdings Akquisitionen maßgeblich beigetragen haben, angeführt vom Kauf des US-Spezialchemikalien-Herstellers Emerald Kalama Chemical. Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich um 17,2 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro. Am Erfolg will der Konzern die Aktionäre mit einer um 0,05 Euro auf 1,05 Euro erhöhten Dividende beteiligen.

Konzernchef Matthias Zachert bleibt trotz des Ukraine-Kriegs, trotz der galoppierenden Rohstoff-Preise und trotz anhaltender Störungen der Lieferketten optimistisch: Er erwartet erneut einen deutlichen Ergebniszuwachs. Für das erste Quartal geht der erfahrene Manager mit einem Ergebnissprung aus: Das Ebitda soll von 242 Millionen Euro im Vorjahr auf 280 bis 320 Millionen Euro klettern.

Die Lanxess-Aktie (547040) profitierte von den Zahlen und konnte die vom Gesamtmarkt eingeleitete Erholung fortsetzen. Die Marke von 40 Euro dürfte dabei aber nur die erste Hürde gewesen sein, dann mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von sieben sind alle Risiken mehr als eingepreist. Und auch die Dividenden-Rendite von rund 2,6 Prozent kann sich sehen lassen. Langfristanleger greifen daher zu, gegebenenfalls mit Limits im Bereich um 40 Euro in den volatilen Märkten.

Eine clevere Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (KF58BT) mit Cap bei 40 Euro und Laufzeit bis Juni 2022. Geht die Aktie über dem Cap bei 40 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 8,7 Prozent (32,3 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 36,81 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

