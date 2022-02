Fortec Elektronik-Aktie // Auftragspolster lässt zuversichtlich in die Zukunft blicken

Die Elektronikteile von Fortec Elektronik bleiben gefragt. Das Unternehmen vertreibt Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems, Displays und auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systeme. Nach vorläufigen Zahlen steigerte Fortec Elektronik im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 in dem herausfordernden Umfeld der Pandemie und angespannter Lieferketten, wie es derzeit so oft heißt, den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 42,1 Millionen Euro.

Dabei hat die Profitabilität, trotz höherer Material- und Transportkosten nicht gelitten: Das vorläufige Betriebsergebnis (Ebit) verdoppelte sich von 1,9 auf rund 4,0 Millionen Euro. Fortec ist es gelungen die gestiegenen Produkt- und Frachtkosten an seine Kunden weiterzugeben. Offenbar sind die Produkte derart gut gefragt, dass die Kunden bereit sind beim Preis mitzugehen.

Der Markt in Amerika habe sich schneller erholt als die branchenweite Schwächung durch die Corona-Pandemie vermuten ließ, so Vorstandsvorsitzende Sandra Maile. Die Strategie im Wertschöpfungsprozess hin zum Lösungsanbieter gehe auf.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und des hohen Auftragsbestandes zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 73,7 Millionen Euro (Vorjahr: 48,6 Millionen Euro) hebt der Fortec-Vorstand die Umsatz- und Ebit-Prognose für das laufende Geschäftsjahr recht deutlich an. Nun geht er von einem Wachstum des Konzernumsatzes von bis zu 15 Prozent (bisher: bis zu zwölf Prozent) aus. Beim Ebit rechnet er mit einer Steigerung von bis zu 20 Prozent (bisher: bis zu zehn Prozent).

Seit unserem letzten Bericht im November 2021 [ HIER ] hat sich die Fortec-Aktie charttechnisch sehr schön entwickelt: Aus der Widerstandszone zwischen 19 und 20 Euro ist das Papier mit Dynamik nach oben ausgebrochen. Die Markttechnik spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Fundamental bleibt die Fortec-Aktie mit einem Marktwert von derzeit 70 Millionen Euro bei einem hohen Eigenkapital– und Liquiditätsanteil sehr attraktiv bewertet. Zudem können sich Anleger auf eine üppige Dividenden–Rendite freuen.

Fortec Elektronik-Aktie (Tageschart): dynamische Aufwärtsentwicklung

Chartquelle: Guidants.com; Bildquelle: Axonite / Pixabay.com

