Brenntag-Aktie // Neuer Rückschlag

Der Chemikalienhändler Brenntag hängt direkt an der Konjunkturentwicklung. Dies zeigte sich nun auch bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal, die noch immer keine Belebung erkennen lassen. Entsprechend schwach präsentiert sich die Brenntag-Aktie (A1DAHH), die dabei ist, ihre Zwischentiefs aus dem Jahr 2022 zu unterschreiten und die 50-Euro-Marke ins Visier nimmt.

Firmenchef Christian Kohlpaintner sprach Klartext: Er teilte mit, dass die von Brenntag bedienten Chemiemärkte eine länger ausgedehnte Talsohle durchschreiten. Trotzdem gelang es immerhin den Umsatz mit 4,069 Milliarden Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau von 6,090 Milliarden Euro zu halten. Möglich war dies dank höherer Verkaufsmengen, da die harte Konkurrenz für einen anhaltenden Preisdruck sorgt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sank hingegen um rund 7,1 Prozent auf 281,1 Millionen Euro.

Die erst im August gesenkte Guidance für das Ebita von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro bestätigte Kohlpaintner. Trotzdem brach die Aktie nach Bekanntgabe der Daten am Dienstag dieser Woche in der Spitze um mehr als zehn Prozent ein. Angefeuert wurden die Abgaben allerdings auch durch schlechte Nachrichten aus dem Bayer-Konzern, der ebenfalls die schwache Konjunktur in Deutschland spürt.

Die Brenntag-Aktie (A1DAHH) ist nun technisch schwer angeschlagen, ein Durchrutschen unter die Unterstützung im Bereich von 56 Euro droht. Auch fundamental ist der Titel mit den angepassten Analystenschätzungen kein Schnäppchen, denn im Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 sind noch nicht alle Risiken eingepreist. Ein Direktinvestment wäre daher zum jetzigen Zeitpunkt zu risikoreich, wenngleich der Konzern über eine außerordentlich gute Marktstellung verfügt und von einem Anspringen der Wirtschaft, die hoffentlich im neuen Jahr kommt, direkt profitieren würde.

Daher raten wir auch dazu, das im August [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SY0VVD) mit Cap bei 60 Euro und Bewertungstag am 21. März 2025 jetzt mit einem kleinen Verlust (Kurs damals 57,01 Euro, Kurs heute: 55,88 Euro) zu verkaufen und in eine längere Laufzeit zu wechseln.

Uns gefällt ein Discount-Zertifikat (SJ0E2F) mit Cap bei 55 Euro und Bewertungstag am 19. September 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 55 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 55 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,9 Prozent (9,2 Prozent p.a.) ergibt. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 55er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 50,95 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Brenntag-Aktie (Tageschart): Gefahr für weitere Kursverluste

Bildquelle: Brenntag; Chartquelle: stock3.com