Secunet-Aktie // Cybersecurity als Treiber

Gestern noch notierte die Aktie von Secunet Security Networks deutlich im Minus, heute (13. August) geht es schon wieder kräftig aufwärts. Der Grund für dieses Auf und Ab waren, wie die Börse meint, durchwachsene Halbjahreszahlen des Cybersecurity-Unternehmens (IT-Sicherheit).

Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 171,7 Millionen Euro. Die Steigerung vollzog sich über alle Segmente. Besonders das erste Quartal, in dem noch Aufträge aus Q4 2024 abgearbeitet wurden, trug zu der positiven Erlösentwicklung bei.

Der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich überproportional von 1,4 auf 7,2 Millionen Euro, wodurch die Ebit–Marge von 1,0 auf 4,2 Prozent zulegte. Hier machte sich vor allem die gute Ausgabendisziplin von Secunet bemerkbar.

Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg von 9,6 auf 16,7 Millionen Euro und die Ebitda-Marge von 6,7 auf 9,7 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Konzernperiodenergebnis für das erste Halbjahr von fünf Millionen Euro, nach einer Million Euro im Vorjahr und ein Ergebnis je Aktie von 0,77 Euro (Vorjahr: 0,16 Euro).

Der Auftragsbestand sank im Vergleich zum Jahresende um sechs Prozent auf 192,5 Millionen Euro – am Markt kam insbesondere das nicht gut an.

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert (auch hier hatte sich die Börse vielleicht mehr erhofft): Der Umsatz wird bei rund 425 Millionen Euro (2024: 390 Millionen Euro) und die Ebit-Marge zwischen 9,5 und 11,5 Prozent (2024: 10,5 Prozent) erwartet. Die Ebitda-Marge wird zwischen 14,5 und 16,5 Prozent (2024: 14,8 Prozent) prognostiziert.

Charttechnisch befindet sich die Secunet-Aktie gerade in der Widerstandszone 200 / 250 Euro (siehe auch Tageschart unten). Diese zu überwinden dürfte noch einige Mühe kosten.

Grundsätzlich erscheint Secunet im Markt für Cybersecurity sehr gut positioniert und ist seit Jahrzehnten Partner von Regierungen / Behörden und Unternehmen. Öffentliche Kunden (auch Nato-Armeen) dürften durch Infrastruktur-Investitionen weiter an Bedeutung gewinnen und Secunet einträgliches Geschäft bringen. Die Cloud–Technologie sorgt für wiederkehrende Umsätze. Die Aktie bleibt auf mittlere- bis längere Sicht ein attraktives Investment. Allerdings ist der Streubesitz der Aktie mit 24,4 Prozent recht gering, 75,1 Prozent hält Giesecke & Devrient.

Secunet Security Network-Aktie (Tageschart): abgeschwächte Aufwärtsdynamik

Bildquelle: Secunet Security Network (Screenshot); Chartquelle: stock3.com