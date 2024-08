Varta-Aktie // Wow!

Eigentlich gibt es bei der Varta–Aktie nichts mehr zu holen, außer für Zocker, vielleicht [siehe Plusvisionen HIER]. Das Unternehmen in argen Schwierigkeiten kündigte eine Sanierung nach StaRUG an, wonach die Altaktionäre, wenn sie nicht zum erlauchten Kreis der Neuaktionäre nach der Sanierung gehören, sehr wahrscheinlich leer ausgehen.

Nach der Meldung gab es heftige Kritik an dem Vorgehen – und einige Marktteilnehmer scheinen nun darauf zu wetten, dass es nicht so kommt, sondern doch noch nach Insolvenzordnung saniert wird. In diesem Fall könnte etwas mehr für die Altaktionäre bleiben, womöglich, sicher wäre auch das nicht!

Varta ist nun mal ein Sanierungsfall, tiefe Einschnitte werden notwendig sein, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bekommen. Heute lag der Börsenwert zeitweise bei 235 Millionen Euro, was viel ist für Varta in dieser Situation.

Da erscheint es doch sehr gewagt auf diesem Niveau – seriöserweise – einzusteigen. Vielleicht könnte der ein oder andere die Gelegenheit eher zum Ausstieg nutzen, um Verluste zu begrenzen. Das Papier ist nun ganz in der Hand von Spekulanten, für Anleger ist sie derzeit uninteressant und gefährlich.

Varta-Aktie (Tageschart): erstaunliche Kursbewegung

Bildquelle: Varta; Chartquelle: stock3.com