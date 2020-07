Eyemaxx // Vorstand steht Rede und Antwort

Investoren der bis 2021 laufenden Eyemaxx-Anleihe können diese noch bis Donnerstag, den 16. Juli 2020 in die neue Anleihe der Immobiliengesellschaft umtauschen. Neuinvestoren haben bis zum 20. Juli Zeit für ihre Zeichnung. Die Anleihe von Eyemaxx Real Estate hat ein Maximalvolumen von 30 Millionen Euro, sie ist mit 5,5 Prozent p. a. verzinst. Das Papier läuft über fünf Jahre.

Am Dienstag, den 14. Juli 2020 können Privatinvestoren Eyemaxx-Vorstand und Gründer Michael Müller [hier] live erleben. In einer Videokonferenz stellt er sein Unternehmen vor. Danach steht Dr. Müller für eine Fragerunde zur Verfügung.

Die Webkonferenz startet am Dientag um 17.30 Uhr.

Zur kostenlosen Teilnahme bitte hier klicken.

Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de

