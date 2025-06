Condor Energies-Aktie // Günstiges KGV – Analyst sieht hohes Kursziel

Condor Energies setzt auf sein solides Gasgeschäft und will 2026 mit LNG-Anlagen das Wachstumstempo deutlich erhöhen. Die Analysten sind optimistisch und bestätigen ihre Kursziele für die Aktie.

Q1: Solides Gasgeschäft bringt Cashflows: Condor Energies (1,79 CAD; CA20676A1084) ist wie erwartet stark ins neue Jahr gestartet. So stieg in Usbekistan die Gasproduktion im Vergleich zum Vorquartal um sechs Prozent, was auf die erfolgreichen Workover-Aktivitäten und die Optimierung der Infrastruktur zurückzuführen ist. So lag die Förderung bei 11.179 boe/d (Barrel-Äquivalent pro Tag). Condor hatte kürzlich drei Workover-Programme abgeschlossen. Im dritten Quartal plant das Unternehmen den Start eines Multi-Bohrprogramms, dass sowohl vertikale und horizontale als auch multilaterale Infill-Bohrungen umfasst. Damit kommt modernste Technologie auf den Gasfeldern zum Einsatz.

Wachstumsturbo dank LNG-anlagen: Finanziell spannender ist aber der zweite Geschäftsbereich, in dem Condor Energies in Kasachstan LNG-Anlagen bauen will. Als Abnehmer zielt das Unternehmen auf Lokomotiven, Lkw und Schiffe. Der kasachische Staat möchte den Verbrauch von Diesel aufgrund der hohen Kosten und geringer Verfügbarkeit im Land reduzieren. Das Condor-Management konnte nun den Erwerb seiner ersten modularen LNG-Anlage melden, die auf eine Kapazität von 48.000 Gallonen (80 metrische Tonnen) pro Tag kommt und rund 6,5 Millionen US-Dollar kostete. Die Fertigstellung der Anlage ist für das vierte Quartal geplant, die erste LNG-Produktion soll dann im Q2 2026 erfolgen. Hierbei sicherte sich das Unternehmen eine dritte Erdgaszuteilung, die eine volle Auslastung der ersten Anlage ermöglicht und Expansionspläne unterstützt. Dementsprechend sehen die Analysten von Research Capital nun auch aus diesem Geschäftsbereich Cash-flows „am Horizont“.

Neben dieser ersten Anlage plant Condor Energies einen strammen Expansionskurs und will weitere Produktionsbetriebe aufbauen. Für die zweite Anlage, die bereits eine Kapazität von 100.000 Gallonen pro Tag haben soll, wird eine Entscheidung im Q4 2025 erwartet.

Die Analysten sind angesichts der Fortschritte optimistisch. So hat Bill Newman von Research Capital sein Kursziel von 5,15 CAD für die Aktie bestätigt, aktuell steht der Preis bei 1,79 CAD. Newman erwartet einen Cash-flow von 27,4 Millionen CAD in diesem und 39,8 Millionen CAD im nächsten Jahr. Der Gewinn je Aktie soll 2025 bei 0,17 CAD liegen und 2026 auf 0,24 CAD steigen. Beim aktuellen Kurs ergibt sich ein günstiges KGV (2026) von sieben. Nicht berücksichtigt werden in dieser Analyse weitere LNG-Anlagen und die Fortschritte im Gasgeschäft. Insofern besteht positives Überraschungspotenzial, was sich auch im Kurs zeigen sollte.

Condor Energies-Aktie (Tageschart): charttechnischer Boden bei einem Euro?

