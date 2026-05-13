International Investment Forum (IIF) // Jetzt kostenlos anmelden

GBC und Apaton Finance laden Investoren zur Teilnahme am International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 ein [HIER registieren]. Das bewährte digitale Veranstaltungsformat ist kostenfrei zugänglich und bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien [HIER Programm abrufen]. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich effizient und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen undstrategischeWachstumsperspektiven zu informieren.

„Mit der 19. Ausgabe des IIF unterstreichen wir unseren Anspruch, eine Brücke zwischen visionären Unternehmen und qualifizierten Investoren zu schlagen. Besonders in einem dynamischen Marktumfeld wie dem aktuellen ist es entscheidend, die Geschäftsmodelle hinter den Aktienkursen im Detail zu verstehen. Wir freuen uns darauf, am 20. Mai wieder eine erstklassige Auswahl an Investment-Stories präsentieren zu können.“ Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG

Teilnehmende Unternehmen und ISINs (Auszug aus dem Programm)

Am 20. Mai 2026 präsentieren sich unter anderem folgende Unternehmen:

K+S AG – ISIN: DE000KSAG888

– ISIN: DE000KSAG888 naoo AG – ISIN: CH1323306329

– ISIN: CH1323306329 MS Industrie AG – ISIN: DE0005855183

– ISIN: DE0005855183 Hausvorteil AG – ISIN: DE000A31C222

– ISIN: DE000A31C222 Finexity AG – ISIN: DE000A40ET88

– ISIN: DE000A40ET88 Renk AG – ISIN: DE000RENK730

– ISIN: DE000RENK730 First Phosphate Corp. – ISIN: CA33611D1033

– ISIN: CA33611D1033 Zefiro Methane Corp. – ISIN: CA98926D1069

– ISIN: CA98926D1069 A.H.T. Syngas Technology N.V. – ISIN: NL0010872388

– ISIN: NL0010872388 dynaCERT Inc. – ISIN: CA26780A1084

– ISIN: CA26780A1084 Volatus Aerospace Inc. – ISIN: CA92865M1023

– ISIN: CA92865M1023 Globex Mining Enterprises Inc. – ISIN: CA3799005093

– ISIN: CA3799005093 Almonty Industries Inc. – ISIN: CA0203987072

– ISIN: CA0203987072 MustGrow Biologics Corp. – ISIN: CA62822A1030

– ISIN: CA62822A1030 Standard Uranium Ltd. – ISIN: CA85422Q8487

– ISIN: CA85422Q8487 Power Metallic Mines Inc. – ISIN: CA73929R1055

– ISIN: CA73929R1055 Desert Gold Ventures Inc. – ISIN: CA25039N4084

– ISIN: CA25039N4084 RE Royalties Ltd. – ISIN: CA75527Q1081

– ISIN: CA75527Q1081 Strategic Resources Inc. – ISIN: CA86277X4093

– ISIN: CA86277X4093 HPQ Silicon Inc. – ISIN: CA40444L1031

Event-Details im Überblick

Datum: 20. Mai 2026

20. Mai 2026 Beginn: 9.55 Uhr (CET) mit der Opening Session

9.55 Uhr (CET) mit der Opening Session Format: Online (Live-Stream via Zoom)

Online (Live-Stream via Zoom) Sprache: Englisch

Englisch Interaktion: Live-Q&A nach jeder Präsentation

Live-Q&A nach jeder Präsentation Anmeldung: Kostenfrei

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