International Investment Forum (IIF) // Jetzt kostenlos anmelden

GBC und Apaton Finance laden Investoren zur Teilnahme am International Investment Forum (IIF) am 20. Mai 2026 ein [HIER registieren]. Das bewährte digitale Veranstaltungsformat ist kostenfrei zugänglich und bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien [HIER Programm abrufen]. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich effizient und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen undstrategischeWachstumsperspektiven zu informieren.
„Mit der 19. Ausgabe des IIF unterstreichen wir unseren Anspruch, eine Brücke zwischen visionären Unternehmen und qualifizierten Investoren zu schlagen. Besonders in einem dynamischen Marktumfeld wie dem aktuellen ist es entscheidend, die Geschäftsmodelle hinter den Aktienkursen im Detail zu verstehen. Wir freuen uns darauf, am 20. Mai wieder eine erstklassige Auswahl an Investment-Stories präsentieren zu können.“Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG
Teilnehmende Unternehmen und ISINs (Auszug aus dem Programm)
Am 20. Mai 2026 präsentieren sich unter anderem folgende Unternehmen:
- K+S AG – ISIN: DE000KSAG888
- naoo AG – ISIN: CH1323306329
- MS Industrie AG – ISIN: DE0005855183
- Hausvorteil AG – ISIN: DE000A31C222
- Finexity AG – ISIN: DE000A40ET88
- Renk AG – ISIN: DE000RENK730
- First Phosphate Corp. – ISIN: CA33611D1033
- Zefiro Methane Corp. – ISIN: CA98926D1069
- A.H.T. Syngas Technology N.V. – ISIN: NL0010872388
- dynaCERT Inc. – ISIN: CA26780A1084
- Volatus Aerospace Inc. – ISIN: CA92865M1023
- Globex Mining Enterprises Inc. – ISIN: CA3799005093
- Almonty Industries Inc. – ISIN: CA0203987072
- MustGrow Biologics Corp. – ISIN: CA62822A1030
- Standard Uranium Ltd. – ISIN: CA85422Q8487
- Power Metallic Mines Inc. – ISIN: CA73929R1055
- Desert Gold Ventures Inc. – ISIN: CA25039N4084
- RE Royalties Ltd. – ISIN: CA75527Q1081
- Strategic Resources Inc. – ISIN: CA86277X4093
- HPQ Silicon Inc. – ISIN: CA40444L1031
Event-Details im Überblick
- Datum: 20. Mai 2026
- Beginn: 9.55 Uhr (CET) mit der Opening Session
- Format: Online (Live-Stream via Zoom)
- Sprache: Englisch
- Interaktion: Live-Q&A nach jeder Präsentation
- Anmeldung: Kostenfrei
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