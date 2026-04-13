Cenit-Aktie // GBC sieht großes Kurspotential

Am vergangenen Mittwoch, als die Aktienmärkte durch die Entspannung im Iran-Konflikt einen Freudensprung hinlegen, veröffentlichte Cenit die finalen Zahlen für das Jahr 2025. Obwohl es keine relevanten Abweichungen zu den bereits vorab veröffentlichten Daten gab, konnte der Anteilschein von Cenit zwischenzeitlich so deutlicher zulegen. Trotzdem ist der Titel mit einem aktuellen Kursniveau um 6,30 Euro noch ein großes Stück vom Kursziel der GBC-Analysten entfernt, welches bei 15 Euro liegt.

Trotz eines weiterhin schwierigen Umfelds steigerte Cenit seinen Umsatz im Jahr 2025 von 207,3 Millionen auf 209,5 Millionen Euro. Damit erreichte die Gesellschaft die eigene Guidance, die einen Umsatz von mindestens 205,0 Millionen Euro vorsah. Und auch die GBC-Schätzung, die bei 209,0 Millionen Euro lag, wurde überschritten.

Die GBC-Experten stellten fest, dass sich speziell das Geschäft mit Eigensoftware sehr positiv entwickelte. Hier stiegen die Umsätze um 11,2 Prozent auf 21,4 Millionen Euro im Gesamtjahr. Dies war mehr als von den Experten erwartet. Viel Spaß machte dabei inbesondere das vierte Quartal, welches einen Umsatz von 7,3 Millionen Euro brachte. Dies entsprach einem neuen Quartalsrekord in der Firmengeschichte.

Ebenfalls erfreulich entwickelt es sich das operative Ergebnis (Ebitda), welches bei 12,3 Millionen Euro für das Jahr 2025 lag. Dies ist zwar deutlich weniger als im Vorjahr, als 17,3 Millionen Euro verdient worden waren, doch die GBC-Experten verweise auf Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit einem Restrukturierungsprogramm, welches mit rund vier Millionen Euro belastete. Zudem wurden die GBC-Schätzungen, die bei 10,9 Millionen Euro lagen, signifikant überschritten.

Als sehr konservativ bezeichneten die GBC-Analysten hingegen den Ausblick für 2026, wonach der Umsatz bei mindestens 210,0 Millionen Euro und das Ebitda mindestens bei 18,0 Millionen Euro liegen soll. Der GBC-Forecast war noch optimistischer – wurde nun aber leicht nach unten angepasst. So geht GBC jetzt von einem Umsatz von 214,7 Millionen Euro und von einem Ebitda von 19,8 Millionen Euro aus. Als Folge dieser Neueinschätzung, sank das GBC-Kursziel von 16 Euro auf 15 Euro, woraus sich weiterhin ein enormes Aufwärts- beziehungsweise Nachholpotenzial für die Cenit-Aktie (540710) ableiten lässt.

Cenit-Aktie (Tageschart): Stabilisierung geschafft?

Bildquelle: Cenit; Chartquelle: stock3.com